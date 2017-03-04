自由廣場》華府一中 川普再平衡

◎ 林正二

川普向習近平表示，「尊重我們的一中政策」，美政府的台海策略，似又重回「一中」的主軸。然而，川普特意使用「尊重」及「我們的」等字眼，不僅跟歐巴馬的「奉行」一中政策有一些差距，同時也產生一些彈性空間，可供我方伺機運用。他應了解美國過去僵硬地固守「一中政策」，在台海策略上，過於偏向中國，未必對美國有利，應該彈性調整政策執行方式，才較有利美國。

美國政界、媒體迄今仍有不少人只看到中國經濟開放的成果，強調美中經貿合作的重要性，而忽視中國經濟成長所引發的更強烈民族主義對台海與亞太地區和平穩定的衝擊。過去美國政府為了眼前的政經利益，在以「一中政策」為主的台海戰略上，長期偏向中國，忽略台灣作為華人唯一民主國家的意義，以及維護台海安穩及美國在西太平洋地區利益的重要性。而且美國過分遷就中國的一中立場，讓中國隨時可以運用台灣問題，牽制美國的國際戰略佈局，並逼迫美國在經貿問題上讓步，嚴重傷害美國利益。

川普就任前只是點出了此不利之處，就引來中國不滿，其官方傳媒更揚言要攻打台灣。中國這種強硬的對台態度，已衝擊兩岸及亞太地區的和平穩定。正如蔡總統所言，台海地區的和平穩定，兩岸都有責任。美國基於眼前的全球政經戰略利益，與中國發展緊密的「建設性」關係，但既然是「建設性」關係，就不能忽視這幾年中國強烈民族主義所引發的南海地區不安穩，以及中國對台強硬態度引發的台海危機。

因此，川普執政後，應考量台灣在地緣上可配合美國的亞太戰略，維護美國在亞太地區的利益，以及台灣已成為華人國家民主楷模的重要角色，不能委曲求全於中國、一味偏中，應在美中台關係中，求取較平衡維穩的對華政策，擬定一個可維護美國經貿、戰略利益與民主價值的長遠台海戰略，讓台灣可發揮在戰略及民主上的平衡力量。這樣才符合川普強調的「美國優先」對外策略利益。

（作者為退休駐美人員）