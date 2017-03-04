自由廣場》機械人大戰工具人

◎ 林志都

日本推動讓員工在每月最後一個週五提早下班，南韓也考慮跟進。但是台灣光是一例一休，就已讓許多企業主大肆抗議。

而在另一方面，因為自動化取代了許多勞工的工作，因此，微軟創辦人比爾蓋茲提出許多社會學者曾提及的觀念，建議要向工廠徵收機械人稅。這兩則新聞其實談到的是同樣問題：生產力與效率；只是我們可以看見，當亞洲還在汲汲於勞工工時的增減與避免過勞的權利時，在西方，意見領袖們已經體認到，自動化是不可避免、替代人工勞力的趨勢。機械人可以一年到頭二十四小時運作，無須休息也不需任何福利，是替代勞工的最佳選擇。而隨著自動化的普及，相關設備的價格勢必下降，因此，未來許多中小企業也可採用自動化，到時候生產線勞工的工時問題，自然而然會消失，因為大家的爭議會變成是否有工作可做。

許多科學家與社會學家對此提出悲觀預測，認為中低階勞動工作的消失，將加速資本家的財富累積，加劇貧富差距，造成社會動盪。但是也有較為樂觀者如經濟學人雜誌，認為機械人稅並非治本之道，堅持未來的社會將是必須不斷持續學習新技能、可能不斷更換工作的社會。事實上，這樣的工作型態，已是現在社會的一部分：日本社會眾多的派遣工，其實就是它的雛形之一，即使現在的派遣工作多為低階服務。

在這樣的工作形態下，政府勢必得要求企業朝縮短工時之方向努力，因為只有如此，勞工才有時間在工作與家庭之餘，還能繼續學習新技能並享受生活。而越是在自動化與機械化的社會中，人們越會渴望與人的接觸，也因此服務業的需求會增加，其薪資也會提高；即使工廠生產線不再需要大批勞工，但是因為生育率的降低，因此，相對因自動化可能造成的失業潮，可能性也大為降低。大企業面對這樣的變革較能彈性應對，但是政府必須協助並監督台灣經濟主幹的中小企業做相關調整，因為中小企業中的勞工，通常比大企業勞工更為弱勢，卻也更需要學習新技能，以免被社會淘汰。政府應該放遠眼光，而不是被既得利益者綁在過去的生產模式中。

（作者為譯者）