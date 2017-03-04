自由廣場》北桃利益共同體

◎ 陳韜

桃園機場捷運於三月二日正式通車，台北市柯文哲市長指出松山機場遷移的問題應該可以開始討論了，這一席話，也啟動北部地區機場整合的序幕。當台北到桃園機場只要花三十五分鐘的時候，松山機場遷移就成為一個可能實現的議題。

站在桃園市的立場，桃園機場的擴充並涵蓋原松山機場的運量，是一個雙贏的策略。就台北市而言，松山機場龐大的土地，可以讓市區有個重新發展與活化的機會，同時可以去除噪音與空難等潛在威脅，無疑是丟掉一個包袱，換取新生的契機。對於桃園市而言，原松山機場的客運量，可強化機場捷運的客運基礎與營運績效，並有機會繁榮捷運沿線的經濟發展。

現在面臨的問題是︰「誰來推動相關發展」？過去數十年在大中央、小地方的環境下，一切發展由中央部會拍板，地方需求與相關整合要看中央部會首長的心情，有時中央與地方分屬不同執政黨，甚至發生中央藉機修理地方的情形。以市港合一為例，由地方政府主導機場或港口的發展，這個被全球主要城市遵循的管理模式，地方政府爭取許多年，一直沒有具體成果，直到這次民進黨全面執政，才有些微進展。

然而民進黨政府目前的發展，無法令人滿意，邁開的步伐太過保守。我認為根本解決之道應是重新建構中央與地方的權力關係，例如中央只應負責監管，而地方負責經營管理，在這種模式下，與地區發展利益密切相關的地方首長，才能有效地向中央爭取補助與整合地方資源，並協調中央各部會配合地方需求，調整相關政策與法令，以繁榮地方。這也是桃園市港合一協會成立的主要政策背景。

也只有在市港合一的環境中，台北市與桃園市政府才能成為利益共同體，在具有強大民意的兩位地方首長領導下，積極有效地推動松山機場遷移、桃園機場整體發展與相關配套措施。如果依照往例，指望中央部會或是國發會協調處理，在沒有民意基礎且任期不定的行政官員主導下，這個議題恐怕會跟當初機場捷運發展的過程一樣，在各部會間流浪，期望看到機場遷移的願望，應該是遙遙無期了。

（作者為桃園市港合一協會聯合創辦人、開南大學物流與航運研究所前所長）