自由廣場》國家機器的腐敗角落

◎ 廖林麗玲

一九四七年二二八大屠殺，走過七十個年頭。一九四五年納粹戰敗也已經七十二年。九十幾歲的納粹共犯，仍然在德國上法庭。二二八刑事追究，則仍無聲無息。對於受害者和家屬，正義遲遲不來，真相至今未能完全大白。漫長的等待，情何以堪。

台灣的轉型正義，或是更精確地說，從獨裁到民主，當年威權體制下不公不義的平反，實在走得太慢了。戰後德國檢討二戰時期的納粹黑暗歷史，一般印象或許認為德國勇於面對錯誤，但實際上，戰後在德國去納粹化的過程中，一開始進行並不是很順利，一直到六八學運之後，才大有進展。

試想，希特勒從一九三三年到一九四五年主政，把德國打造成一個獨裁極權國家。國家機器的運轉，需要成千上萬的螺絲釘。戰後西德政府，雖然解職部分納粹時代的官員、公務員，但是仍不得不沿用大多數的人。各部會在去納粹化過程中，全部清除納粹時代的工作人員，實行起來，有它的困難度。因為整個政府在運作，不可能全部換掉。但是可悲的是，仍然存有納粹德國是好的理念這樣想法的官員，恐怕當年仍大有人在。

西德戰後第一任總理艾登諾，被批評去納粹化做得不夠。他說得露骨，形容他的政府「無法完全倒掉髒水，所以這樣的情況下，沒辦法有完全乾淨的水」。整個去納粹化的轉型正義，在他任內進行時阻力重重。這「髒水說」不禁讓人聯想到，日前前人事行政局長陳庚金因為不滿年金改革，竟然公開呼籲公務員，能混就混。這種心態，就像是髒水。

我們相信大多數的公務員，並非陳庚金之流。陳庚金曾是黨國政府高官，有這種心態，某種程度和面向，也可以解釋台灣的轉型正義，為何會進行得如此緩慢。國家機器若存在陳庚金之流者，正是台灣轉型正義的障礙。他自曝其短，同時也是照妖鏡，讓那些明的或暗地裡拍手叫好能混就混的人，使我們看得更清楚國家機器的腐敗角落，將會堵塞的多麼久遠。

（作者為德國法學碩士，台灣聯合國協進會副理事長）