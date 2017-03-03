自由廣場》違憲一中承諾書

◎ 黃帝穎

世新大學終身教育學院院長署名研修承諾書中強調，不從事任何有關「一中一台」、「兩個中國」、「台灣獨立」等方面活動。但這個形同「一中」的承諾書，已牴觸中華民國憲法第十一條「講學自由」及「言論自由」，此違憲承諾書對該校師生不生效力。

依據大法官釋字第三八○號解釋揭示「憲法第十一條關於講學自由之規定，係對學術自由之制度性保障；就大學教育而言，應包含研究自由、教學自由及學習自由等事項。」簡單地說，憲法保障學術自由之內涵包括大學教師的教學自由、研究自由與學生的學習自由，世新大學的一中承諾書，限制教師講學內容或學生學習方向，即牴觸上開大法官解釋「講學自由」保障意旨，應屬違憲無效之約定。

因此，若世新教師秉持學術良知與學者風骨，教學內容涉及「一中一台」、「兩個中國」、「台灣獨立」，而遭世新大學違憲干預者，依據大法官釋字第七三六號解釋「本於憲法第十六條有權利即有救濟之意旨，教師認其權利或法律上利益因學校具體措施遭受侵害時，得依行政訴訟法或民事訴訟法等有關規定，向法院請求救濟」，教師可告世新，違憲侵犯「講學自由」。

當然，如果學生有非「一中」的政治主張，而遭世新大學違憲干預者，依據大法官釋字第六八四號解釋「大學為實現研究學術及培育人才之教育目的…對學生所為行政處分或其他公權力措施，如侵害學生受教育權或其他基本權利，即使非屬退學或類此之處分，本於憲法第十六條有權利即有救濟之意旨，仍應許權利受侵害之學生提起行政爭訟」，學生也可告世新，違憲侵犯「學習自由」與「言論自由」。

（作者為律師）