自由廣場》修憲改革也維持現狀？

◎ 楊平世

年金改革雖然獲得多數民意支持，但一次次喧喧嚷嚷所引發職業別的對立，已產生不同民意間的矛盾，或許這是改革的陣痛，但如此「失火延燒」現象，大概也是執政者始料未及吧！當初如果執政者能從爭議最大的總統級、院長級、政務官員和過去的立委，甚至黨職併公職等最大既得利益者著手，再訂定最低年金門檻，逐步擴及勞工及公教改革，或許不會引發如此大的衝擊。

相同的，廢考試院、監察院、台灣省諮議會及福建省政府，長久以來一直都是民進黨的核心價值，也是長期用力抨擊國民黨的重要政策；可是執政後卻照單全收！說補提名也是為了廢院，不廢省諮議會和福建省政府是「還沒修憲」、「修憲難度高」、也是為了「維持現狀」—好像說給中華人民共和國聽的，也把台灣選民當傻瓜似的。

有人說提名是為了抗衡馬英九提名的反對勢力，可是試想：不久前監察院長和一位委員為了親人的人事關說嫌疑，就被媒體和輿論修理得體無完膚，難道民眾的眼睛瞎了？為何拿到執政權，卻無半點自信和理想性？只要弱化監察院和考試院的人事，遇缺不補，期滿不再補提，不也等於廢了？中華民國曾經有兩年半沒有監委，中華民國滅亡了嗎？當廢監察、考試兩院已逐漸成為兩大黨立委和全民的共識時，有自信的執政者實在不該再補提名了。

考試委員為了年金改革可能是阻力之一，但民氣可用，何不趁此弱化？現有委員和總統任期差不多，修憲固有難度，但弱化兩院卻能從人和經費下手。所以，補提名是為了未來廢除兩院的說詞不但說服不了國人，也令支持者氣憤，更讓反對陣營看破手腳！尤其是在時逢年金改革的時刻，除非「規定」提名的監委、試委都別派司機，不領月薪（或支合理的薪資）及相關酬勞。

蔡總統已執政九個月了，行政院的火仍不斷在延燒，最近農會改選已吃大敗仗，未來農民的票岌岌可危！年金改革下公教票如再大失，民進黨還有未來？好不容易把無能的馬政府推翻，如今執政者真的是失德、失能，令關心台灣未來的人憂心忡忡。

（作者為國立台灣大學名譽教授）