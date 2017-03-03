自由廣場》治安和軍紀

◎ 彭明敏

二二八事件七十週年紀念前夕，中央研究院陳儀深舉行其新書「天猶未光」發表會。有人有計畫地混入，開會未到一半，則違反會議程序，開始嗆聲，對於講員人身攻擊和侮辱，並散發大批宣傳單。司儀和與會者，勸告要遵守程序，他們仍繼續鬧場，秩序大亂，不得不請員警前來處理。

想起不久前林中斌曾接受中國媒體訪問（原件不在手中，大意是）說中國已在台灣軍政經教及其他各界的關鍵處部署臥底，他們隨時會齊起顛覆政府、癱瘓台灣。林中斌一向情資豐富而正確，為文穩重，各界尊重，竟有如此言論，令人震驚。看到上述事件，中國臥底連那小小學術集會都不放過，可見其浸透已廣而密，林中斌並未誇大其詞。

聯想到台灣軍紀。過去多年，曾在極不同的環境中，與上中下層軍人接觸，雖然為數不多，卻覺得訓練有素，動作敏捷正確，待人有禮，言動得體，印象良好。不幸，近年軍紀急速馳鬆，當敵人間諜，軍中枉死自殺，軍機場吸毒，最新軍機供遊覽，鐵帽外借，戰車墜落河中，軍中緋聞等。將軍組團赴國防部所定義為「敵國」之中，與對方將領聯誼，稱兄呼弟，稱「同為中國軍」，聆聽敵國元首教訓，肅然起立向敵國國歌致敬，不知將三軍統帥置於何地？顯然這些將軍眼中，前者不過一弱女子，可任意羞辱（台語「吃夠夠」），不放在眼中。

有將軍放話，台灣能和平生存是他們冒生命保護的結果，台灣人不知恩，還想改革年金。但人民不知道敵人不來犯是因為害怕這些軍人的勇猛，還是因為美國以「台灣關係法」予以警告。人民受了幾十年「反攻大陸」的徹底洗腦，對軍人的期待是拔刀攻入敵國「殺朱拔毛」，收復大陸。現在他們，安然在台吃香喝辣，不知是樂或是恥。

將軍們為反對年金改革，到立法院前抗議，自稱「壯士」，是把立委看作敵人。不知萬一曾在中國稱兄呼弟的敵將率軍攻台，對於這些「壯士」，來犯的中國軍，是「友」乎？是「敵」乎？

真不知台灣何去何從了。 （作者為前總統府資政）