自由談》乞丐無恥趕廟公

文化部決定將中正紀念堂轉型，部長鄭麗君做對了第一步。（資料照）

堂主向幫主告急：老大，這裡的店家和百姓要求自主，我快罩不住了，你快派人來。

幫主急派大批小弟支援，人手趕到，堂主馬上翻臉，打死成千上萬的無辜者。

案情很清楚，幫主堂主都是殺人案的共同正犯。

畫面換成二二八事件，堂主陳儀、幫主蔣介石，大屠殺的元凶就是這兩人。二二八隔年，蔣還把陳高升浙江省主席。

大屠殺的元凶，如今還端坐在中正紀念堂供人景仰膜拜，這是民主國家的恥辱。

文化部決定將中正紀念堂轉型，部長鄭麗君做對了第一步。

但人民追求公義，藍營卻扯功過。

兩幫黑道在街頭火併，輸家為了活命，逃進民宅，引來對手瘋狂掃射，等對手離去，輸家卻轉頭告訴屋主：多虧我保住你家，否則你們就被血洗了，還不快謝過恩人？

看著被打成馬蜂窩的房子，倒楣的屋主問：請教「恩公」貴姓？這位輸家回答：敝姓蔣。

蔣介石被中共追殺，逃到台灣苟活，惹來毛澤東不爽，瘋狂砲擊金門，台灣倒楣捲入國共內戰的烽火，直到今天還擺脫不掉。

連累台灣，竟敢居功，真是無恥。

當年從大陸帶黃金來，穩定台灣金融有功？真相是，蔣氏軍費支出龐大，一年後就花光，沒有一毛用在台灣人身上。

蔣介石一連幹了五任總統，幹到死才卸任，民間就曾引用名人「于右任」、「吳三連」、「趙元任」、「趙麗蓮」的姓名諧音，嘲諷蔣氏王朝。

蔣搞軍事戒嚴，箝制民主，搞白色恐怖，迫害人權，搞愚民教育，個人崇拜，搞獨裁專權，貪污腐敗。罪過滿身，何來的功？

論功過，蔣介石理應鑄成秦檜，和陳儀雙雙跪在二二八紀念碑前向死難者懺悔，豈有高坐紀念堂之理？

台灣好不容易才走向民主，但蔣氏徒眾依然無所不在。

以總統府為例。蔣宋美齡曾寫信向李登輝關說郝柏村的人事案，這封信被保管在總統府的金庫裡，居然離奇失蹤。

蔡英文表示，二二八密件全數解密，同時啟動政治檔案整理計畫。

鑑於連總統府都有內鬼摸走宋氏信件，奉勸蔡政府儘快動員治安機關啟動防護專案，以確保散存各地的政治檔案，不致被盜取湮滅，甚至放一把火燒掉。

（莊榮宏）