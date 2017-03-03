社論》世新大學勿忘成舍我精神

世新大學為與中國的大學交流，由終身教育學院院長邱志淳署名，簽發研修承諾書，強調中國學生前來僅參與學術交流及研修學習，「課程內容不涉及任何政治敏感活動」，也不從事任何有關「一中一台」、「兩個中國」、「台灣獨立」等活動。對於世新未經申報，擅與中方做成「一中承諾書」約定，教育部長潘文忠指已違反「兩岸人民關係條例」；而該校自我限縮學術及言論自由，讓中國得假藉中生前來，隔海控制我國校內言論及學術環境，更引起社會撻伐。

世新涉及違法於先，更令人難以接受的，做為學術教育機構，事後顯然毫無基本的自省，未向社會做負責任的事實說明。該校日昨發表「大陸研修承諾書事件說明」，宣稱承諾書「乃陸生服務中心為使大陸師生研修申請順暢，依據單一、個別申請人之需求而提供，其非主動提供，其發給對象為個人，承諾書之兩造並非學校與學校。」

然而，從承諾書的內容看來，這一「說明」明顯牛頭不對馬嘴，沒有向社會據實以告，說出事實。承諾書一開始就敘明主旨，「本校特依據貴我兩校學生交流合作協議意旨，邀請貴校學生…等十一人…」；承諾書末尾有「耑此 敬頌時祺」「邱志淳（簽名）敬啟」等文字，並加蓋「世新大學 陸生服務中心 終身教育學院」正式章印，且載於世新大學文書紙。凡此在在顯示，這是世新校方認證的公文書；再查考其措辭用語，顯係邱志淳以其院長頭銜致中國大學的承諾書，絕非世新所說，「承諾書之兩造並非學校與學校」。

至於該校公共事務長葉一璋的口頭說明，也很令人莫名其妙。葉一璋的說法，據報導主要強調該校秉持學術中立，承諾書旨在避開政治敏感議題，並非簽署「一中承諾」；台灣學生去對岸中國，也不希望一直聽到統一等議題。

學術要中立，必先有學術自由，特別是講學自由；沒有學術自由，高談學術中立，只是自欺欺人，最為專制威權統治者所樂見，也是御用學者所常掛在嘴邊。台灣是自由民主國家，言論、講學自由受憲法明文保障，中國學生前來，不必刻意安排，在校園內外，甚至只要打開電視，都有機會接觸各種政治主張。可議的是，世新承諾避開的「一中一台」、「兩個中國」、「台灣獨立」，都是民意主流；與中國這樣的交流，不知所為何哉？至於台灣學生前去中國，不希望一直聽到統一，那是因為在中國只賣這一味，即使倒胃口也要強迫眾人買。中國意見市場讓人沒有多元選擇的自由，那是中國人民的悲哀，世新卻要在台灣校園複製這種中國經驗；外界「自失立場、自毀校格」的批判，還算是最客氣的。

對世新談自由，也令人不能不想起該校創辦人成舍我。成舍我從中國大陸來台灣，一生從事新聞事業及新聞教育，以終身記者自許。他在戒嚴時代直言批評台灣黨國當局長期實施報禁，為人權保障及新聞自由積極奔走努力，以「立場堅定，態度公正」自勵勵人。如今世新發生「一中承諾書」風波，校方不論過程及事後反應如此，與成舍我面對威權所樹立的典型兩相比較，不能不讓人感嘆良多。

教育部該追查究責的，是世新對中國方面所做的「一中承諾」，除了終身教育學院這一樁之外，該校其他交流活動是否還有類似涉及違法的行為。有如潘文忠部長所言，「一中承諾書」不論內容和過程都不適當，承諾書也非雙方學術交流的必要條件。從而，教育部還應徹底清查，是否還有其他學校為了招攬中國學生，不惜犧牲學術自由與言論自由，為中國併吞台灣的「一中」做政治服務，並做嚴厲而適當的處分。

「一中承諾書」事件也凸顯，中國在逼迫蔡英文政府接受「九二共識」未遂之後，不僅在國際間繼續施壓，有如本週一西非甘比亞新政府一上台就宣布堅持「一中原則」；也正進一步積極把工作做到台灣，且從「藍八奴」、「海霸王」等政商界，擴而及於學校及社會層面。面對這樣咄咄逼人的攻勢，台灣社會沒有姑息養奸的本錢。