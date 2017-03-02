《自由廣場》《北社論壇》對此次司法改革的觀察

◎ 陳逸南

自由時報二月二十日A4報導提及最高法院及最高行政法的瘦身問題，以及顏大和檢察總長質疑司改會議的績效，他指出「很多議題都是在作秀」，從司改國是會議的議題設定上來看，很多根本的制度面議題未被提及，效果如何有待大家觀察，請大家拭目以待。顏檢察總長的談話是否為嗆聲？

查林孟皇法官在二○一四年十一月二日發表「台灣檢察體系的違法濫權與抗制對策」論文指出，自訓政時期迄今，中央政府採行五權分立制，造成我國舉世罕見的雙元司法行政系統，也就是司法院、行政院轄下的法務部，各自掌理一部份司法行政業務，以致許多司法改革議題，都因為院、檢對抗或機關掣肘而遲遲無法推展。而組織肥大化、各庭見解不一的最高法院，及其與司法院大法官間的權責分工事宜，也仍未能做有效的制度變革。林法官又在今年二月二十七日發表「司法國是會議委員向人民報告」一文，期盼與會者秉持「理性、獨立、寬容」參與討論，真是語重心長。

前述法務部與司法院的對立情形，在一九九九年七月「全國司法改革會議」也曾出現過。依陳傳岳律師在「檢驗全國司法改革會議之成果」的論文指出，「司法院於一九九九年三月三十日公布司法改革具體革新措施，提出司法院對司法改革之構想措施，其中包括上述加強檢察官舉證責任及要求嚴謹證據法則等，在全國司改會籌備中，法務部與其他各方意見即不相同，在開會三天中，雙方論戰更形激烈。」由於當時的李總統未出面從中協調，因而未能獲得更多共識與結論，相當可惜。

該次（一九九九年）全國司法改革會議，最大意見分歧為法務部與其他單位。希望這次司法改革，法務部提出「檢改三方向」，司法院提出「七大司法改革方案」，加上蔡總統的親身參與，多加探討有關「制度面議題」，千萬不要再使司法改革落空，才能迎合人民的期待。至於最近司改委員張靜律師發表「陪審制是台灣司法界除屎良方」一文，引起司法界爭議，也祈盼大家要冷靜、理性處理，審慎衡量實施陪審制，打破台灣長年以來一直遭受黨國箝制的司法黑箱。

（作者為台灣北社理事）