《自由廣場》年金改革四點建議

◎ 唐亞屏

蔡總統在二二八中樞紀念儀式致詞中強調，拚經濟很重要，公義也很重要，一個繁榮和公義並存的國家，才是更值得我們去追求的。轉型正義的目標是和解，而不是為了鬥爭，這是政府會堅持的原則。轉型正義需要每一個人的投入，當所有人民能夠一起面對過去，整個國家才能一起走向未來。

依筆者淺見，上述的總統談話，亦可適用於「年金改革」，在此國家財政捉襟見肘、勞工普遍薪資不佳之際，全國人民不論軍、公、教、勞、農、漁各種身分，均應全部投入共體時艱行列，拉近各族群、各階層之年金差異，讓大家都能領得到、領得久，大家的國家要大家一起來救。

「年金改革」方案雖經年金改革委員會二十次會議及國是會議討論，仍有未盡事宜，現、退職之軍公教人員仍持續抗爭，為求法理通達與透明完整，以利長治久安及弭平爭議，以下幾點建議納入年金改革方案中，方能真正實現蔡總統的轉型正義：

一、改革應從上而下，以總統副總統為表率，不論所領的是年金或退職金，越高階應減越多；且高階政務官短期從事公職者，一次性之離職儲金亦應調降。

二、農民年金亦應檢討調降，並全面清查假農民及訂定排富條款。

三、改善軍公教退撫及軍公勞農保基金之管理，力求透明及專業，並追究及嚴懲五鬼搬運的代操及承辦人員。須有效提升基金績效及除弊，才是永續經營之道；不然，再好的年金改革方案還是會垮。

四、政府轉投資機構之高階主管，應以專業考量派任，不應酬庸退將或高階政務官，例如退輔會之十一家天然瓦斯公司董事長等職務，避免產生雙薪肥貓及外行領導內行。（作者為海軍備役上校、台灣退伍軍人權益保障協會理事）