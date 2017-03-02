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《自由廣場》川普先生，呂秀蓮幫得上忙！
2017-03-02 06:00
◎ 沈建德
昨天媒體報導，美國除航母軍艦和戰機之外，還有潛艇進入南海，有無進入「十二海里」尚不可知，中國國家海洋局就搶先公告，三艘中國海警船編隊在釣魚島十二海里內巡航，而日本海上保安廳證實中國船進入「領海」。中國的目的，顯然在和美國比狠、探測所謂的安保條約包含釣魚台是真是假，同時報復美軍的南海行動。長此以往，武力衝突必不可免，因為中國已亮出底牌，對東海、台海、南海主權的國際法依據就是開羅宣言，而美國無力反駁，表面上看似美國理屈。因川普可能和七十年前的美國駐台領事柯爾一樣，以為羅斯福、邱吉爾簽字同意蔣介石併吞滿洲、台澎的要求，「熊未死，熊皮就已被分割好」。
但二月二十三日呂秀蓮已把開羅會議公報無人簽字，邱吉爾反對（羅斯福也不贊成）中國併吞台灣、堅持由日本放棄的檔案，攤在「政經看民視」鏡頭前，顯示中華人民共和國及中華民國都是詐騙集團。已七天了，台北及北京都不敢回嘴，足見兩個中國心虛。假使川普看了這一幕，還怕中國在東海南海橫行？誰去告訴他？假使台灣人看到了，還讓詐騙集團在台澎繼續營業？（作者為留美企管博士，前中興大學企管系副教授，開羅宣言真相請參見http://www.taiwannation.com.tw/cairo01.htm）