自由談》高雄要塞出了什麼事

七十年前二二八事件，當年談判的會議桌是高雄要塞司令部營舍這間會議室。（記者張忠義攝）

很難想像，二二八事件都過了七十年，高雄要塞司令彭孟緝逕行逮捕「談判」士紳的那間辦公室，歷經三次政黨輪替，才得以撥雲見日，讓受害人家屬和媒體重回現場，想像當時的混亂與政治算計。

更難想像的是，如非高雄市府曉以大義：「不開放，百害無利。」國防部還會以軍事基地不宜開放做「政黨」活動為由，拒絕開放高雄要塞，渾然忘卻二二八已是國定紀念日，開放無關政黨，不開放只會讓二二八的真相繼續如謎如霧。

彭孟緝是不是看見了「和平談判」七原則而變臉？是否因為發現士紳有帶槍，就將士紳定位為暴民？就此「下山平亂」？那一天的要塞中，究竟發生了什麼事？

彭孟緝在那段時間還下令攻擊高雄中學，只因學生組織了雄中自衛隊，直到軍隊衝進了學校，才發現學生並沒有如外傳那樣把外省人懸吊處刑，反而收容保護了兩千多位外省人。

在中研院學者的奔走呼籲下，七年前開始有了一場接一場的座談會、舞台劇及紀念展，讓後人得能更清楚昔日雄中自衛隊的故事。最近，更有年輕影人甚至寫成劇本，想要拍成電影，在高雄要塞終告解禁後，被人遺忘的歷史拼圖，終於可以即時補齊缺角。

說來汗顏，戒嚴期間，禁談二二八，但是解嚴卅年來，除了《悲情城市》和《天馬茶房》外，沒有電影再談二二八；除了《超級大國民》、《好男好女》和《香蕉天堂》外，誰認真面對白色恐怖？相對於好萊塢迄今還在拍納粹罪行電影，德國人也交出了認真贖罪的《竊聽風暴》，台灣影人的創作貧血，說明了二二八的禁忌依舊在，轉型正義還很遙遠，台灣何時才能真正霧散見天光？（藍祖蔚）