社論》也談總統的白髮

蔡英文總統上任九個月以來，跟以前有什麼不一樣？總統府的發言人最近被問起此事，有段相當有趣（或是無奈）的回答，他說：感覺總統的白頭髮多了幾根。有關總統與白髮之間的討論，不是新鮮事，歐巴馬在剛上任總統之初，就曾經引起美國主流媒體對其頂上風光的注意，第二任開始後，歐巴馬甚至主動預告：四年任期結束時，他將如黑人演員摩根．弗里曼一般，滿頭白髮。

二○○九年憑著「改變」的承諾，四十八歲的歐巴馬意興風發入主白宮，沒多久就被眼尖的記者發現他白了少年頭，果然在即將屆滿週年時，他開始頻頻向美國人民說明，「改變很難」，「改變並非一夕可成」，充分顯露：理想要從想像的層次，降落到現實情況下去實踐時，所出現的太多「沒想到」，確實經常讓新手備感困頓。

美國作為世界霸主，其總統不比其他國家，掌理的是全球事務，滿懷壯志的歐巴馬不僅想從事美國國內的制度改變，例如健保法案，也想修正美國對外的戰略改變，例如結束伊拉克戰爭，玩的是多龐大的局，這盤棋不好下，應屬正常。二三○○萬人的台灣呢？其實，只要健保不倒，不論貧富，凡送醫都會一律獲得積極救治，基本上就不容易發生「路有凍死骨」的慘事，這最棘手的生命平等權解決了，其他事務相對來說就沒這麼複雜，台灣的總統當然好幹太多了，如果領導得法，統御有術，白髮多了的現象，照理就沒有被提出來討論的機會。

領導，是知道要帶領大家往哪裡去，而且身體力行；統御，則是讓大家都聽從指令，朝著目標前進，這兩者是民選總統的必備條件，尤其，台灣歷任總統多半兼任執政黨主席，黨政合一之下，帶頭的職責殆無疑義。

既言帶頭，就是眾多分歧意見紛呈過後的最終拍板者，套句通俗的話，就是「我說了算」，一切討論到此結束。很清楚，這個角色是決定者，而非協調者。要扮演桶箍，整合協調各方意見者，比較是政黨主席的功能；若在行政體系，不可能、也不可以由國家元首事必躬親，因為既亂了指揮的套，也很難做的好，這時總統就需要有個各方認可的「分身」，在政治上，尤其是內政方面，為總統分憂解勞，在先期階段，做好溝通協調之工作。

事實上，政府既有的組織結構中，早有職務設計，在總統身邊，就是總統府秘書長（同理，在閣揆身邊，就是院秘書長）。府秘書長的法定職責，明列在《總統府組織法》，即承總統之命，綜理總統府事務，並指揮、監督所屬職員，看似機關首長的尋常庶務，但在實務運作上，向來都看總統會不會用，以及怎麼用。即使現成的功能不用，也一定要有類似的角色輔佐，總統倘若會用，而且用得好，各種大小事都可以授權他去內與行政院、外與社會各界，聯繫溝通，排難解紛，等食材都整理鋪排好了，這時再由總統出面大火快炒，效率上桌，則總統怎麼可能不樹立威望、贏得民心。

以最近的一個事件來做案例解析，很能夠找出癥結所在。同婚議題究竟要民法解決或專法處理，總統幕僚連日來安排總統上第一線，在府內分別接見反同與挺同的兩方代表當面對話，事後，總統府先澄清反同人士的轉述，沒幾天為正視聽，又公布了挺同會面的錄音。府方並描述：幾個幕僚在半夜兩、三點還在聯繫，總統當天也打了兩通電話，很擔心公布對話會不會讓當事人傷心挫折。

以上各節，揭露了太多警訊，其中，總統府的流程少了一個關鍵環節，竟無人先出面做好匯集爭點、規劃對策、搞定共識的準備工作，就把總統推上火線，讓總統去做部屬的事，直接承受彈著；當對立的兩造需要宣洩，因而先後砲火四射時，幕僚連在應變都承受時間的壓力，甚至讓總統勞煩添憂，更說明府內小圈圈未能謀定後動。此事如此，其他大事還能想像？莫怪才短短九個月，總統額前就生出華髮。

大家必然同意，全民慎重選出總統，絕對不是要這樣濫用的。全民授權總統去組成團隊，更是要成就一支正規勁旅，不能只以在野時的散兵游勇應卯。今天的國際環境，對於台灣而言，是氣旋上升，正值振翅起飛的時刻，歷史機遇，稍縱即逝，國人期待，蔡總統善用國家的人才與資源，盡好領導及統御的責任與付託。