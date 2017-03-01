鏗鏘集》那一年，死滅的春天

一九四七年二二八，是事件開始蔓延的日子，並非結束。陳儀以台灣行政長官身分，與台灣人虛以委蛇，地方仕紳組成調解委員會，表達自治化心願。但待蔣介石的軍隊從中國增援，清鄉的大屠殺悲劇就開始了。

以為法律是可以信守，自認參與調解是為了弭平事件的衝突，許許多多台灣知識份子、文化精英、仕紳，就這樣被屠殺。這種悲劇性開端，讓曾經期待所謂「祖國」，以為「中華民國」真是亞洲第一個民主共和國的台灣人，從而背向中國。

挾持「中華民國」統而治之的中國國民黨，藉二二八事件大屠殺，其實是預謀為其從中國流亡來台之統治舖路。其中，甚至有一些半山台灣人為共犯。二二八事件的保密局檔案，簽報舉發的文書裡，林頂立的簽名資料就是證據之一，其他還有許多黨國威權侍從列載在吳濁流的《台灣連翹》，不乏從來的達官顯貴。

中國國民黨據台統治展示的無法無天，台南的王育霖、台北的吳鴻麒都是法界人士，因堅持司法正義而被報復。花蓮鳳林的張七郎父子三人，也因為有守有為而觸怒軍人遇難。王育霖兄弟王育德流亡日本，成為台獨運動者，吳鴻麒雙胞胎兄弟之子吳伯雄隨侍中國國民黨飛黃騰達，是台灣人面對殖民性黨國的差異典型。

二二八事件是台灣最嚴重的社會病理根源，它讓統治者與在地人民分別成為加害者和被害者。其實，中國國民黨也因恐共、仇共，加害被羅織附匪的戰後移入者，但長久掩藏歷史真相，導致許多受害的所謂「外省」族群陷於事件的加害者夢魘，背負莫須有的原罪，台灣命運共同體的形成受到影響。

戰後的黨國統治之惡，從二二八事件、白色恐怖，都是為了獨占權力、掠奪台灣。一九五○年，中國易幟，仍以殘餘、虛構、他者體制的國家意理據台，即使民主化後被迫失去獨占性，仍極力杯葛台灣的國家重建，甚至連結滅其國體的共產黨中國。

二二八七十週年紀念日已過，但一九四七年二二八，事件的破壞、殺戮才正要從各地的調解虛晃招數拖延，蔣介石從中國增兵來台後開始。紀念二二八，不是紀念一個日子，是紀念一段原應是春天，卻仍像死滅寒冬的歲月。（作者李敏勇，詩人）