自由廣場》〈金恒煒專欄〉司法界是不是屎？

在司改熱火朝天的當下，律師張靜二十五日著文〈陪審制是台灣司法界除屎的良方〉，捅了司法界的馬蜂窩，頓成司法界公敵。司法院當天即強力反擊，隔一日法務部寅夜狗尾續之，且語帶威脅；一個說「不實指控」，一個說「惡意詆毀」。一院一部是不是唱雙簧，且先不問，值得觀察的是，全認為張律師是為推動陪審團制而出此「下策」。

其實問題的核心在司法界是不是屎。如果不是，為什麼蔡英文在就職大典上一宣布司改，底下歡聲雷動、鼓掌不止？如果不是，為什麼蔡英文宣布司改時，我們的司法院、法務部上上下下都沒有覺得專業受藐視。真正詆毀法官、檢察官的，不是無權無勢的小小律師，而是有實力的大大總統！我們也沒有看到任何一個法官、檢察官為了維護自身的法格而抗議，不要說「切腹」的恥感，連憤而辭職甚至集體辭職都沒有。接受司改，就是接受司法是屎的前提。

司法院、法務部要張律師拿出證據來，尤其「收錢」的指控。老實說，「有錢判生無錢判死」都是黑來暗去，有的不過是耳聞證人而已，誰能舉證？張律師所憑不過是以三十七年資歷與經歷，就遭司法、法務雙殺。試問，哪個人敢公開質疑？

至於恐龍法官、酷吏法官／檢察官、拖拉不守時法官等等，不是結構性問題，也不是台灣獨有。台灣是不是更厲害一些？可以研究討論。

台灣最可怕也最嚴重的是司法的深層結構。審判機關淪為黨國的奴婢，這個現象已到積重難返、病入膏肓的地步。對付前總統、追殺扁朝官員，一案一案都是斑斑血淚；司法院、法務部還有臉要張律師舉證！？

台灣司法的問題在「人」，這些那些法官、檢察官都是─套蔡英文的說法─「選擇服從」，一直到現在都不變；最新的案例就是行政法院院長許瑞助的「一黨獨大」說法。那麼怎麼辦？如果不能像德國一樣全數驅逐納粹法官、檢察官，陪審團制絕對是另一種也是唯一且較好的選擇。

下面再回應一下司法院長許宗力的說法。他認為陪審團制有嚴重違憲之嫌，不然。憲法上既沒有涉及或明文禁止陪審制，用美國獨立後推動制憲的紐約律師亞歷山大．漢彌爾頓的說法：「若是憲法上沒有提到陪審團的問題，國會有權決定是否採用」。至於許宗力拿「不附理由」當否決陪審團的理由，也不能成立，因為權在立法院。其次，許宗力說，陪審團制與我們的大陸法系的法律體系扞格云云，這又是恐龍司法心態。大陸法與英美法互相滲透已是常態，「歐洲聯盟」（European Union）出現後，法律融合更是如水之於乳了。

台灣要進行司法革命，才能還司法於人民。司法界好好進行司法革命罷，不然只好革司法的命。（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）