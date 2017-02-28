自由廣場》人民頭家談中正紀念堂轉型

轉換為國家二二八紀念館

◎ 劉明哲

個人以為，中正紀念堂可以轉換為國家二二八紀念館（也就是將南海路的紀念館移過來），建築物不動，將蔣介石之銅像移除，裡面陳列受害人之事蹟，換一座跪姿（或站姿）之蔣介石銅像置於廣場，面對紀念館正門，意思是將蔣介石從殿堂請下來，叫他面對曾經被他殺害的無辜人民。

儀隊仍然保留，他們護衛的對象轉為二二八英魂，不管國人或觀光客來到此地，看到這般景象，必能了解此中的故事。

（作者任職印刷業，台北市民）

改為近史館 讓兩蔣正常化

◎ 張世賢

蔡政府計畫推動中正紀念堂的轉型，相信多數國人樂觀其成。筆者認為，將該堂改設台灣近代史博物館（簡稱近史館），展示數百年來在台灣發生的重大事件，特別是一九四九年之後歷任總統的所作所為及其造成的影響，是轉型效益最大且阻力最小的方案。

該堂是藍民心目中神聖不可侵犯的精神堡壘，國民黨因此痛批轉型工程乃是全面「去蔣化」的開端；前年還主張「不能說中華民國存在」的黨主席洪秀柱，更莫名其妙地質疑是要「去中華民國化」，而參選黨主席的郝龍斌，則謂該堂具有對中國遊客宣揚台灣民主進步的功能。結論就是「不能改」。

洪秀柱的言論，國人大半不當一回事，倒是郝龍斌的說法比較合乎實際，值得參考。在台灣近代歷史上接受過許多外來文化的洗禮，文明進步的程度遠遠超過還停留在封建社會的中國，尤其日治時代以來先賢先烈流血流汗推展的民主運動，讓台灣成為普受敬重的自由民主國家，和那一直沒有自由民主而還是一黨專政的中國對比，落差極大；這樣的對比，可以在近史館的展示裡，讓中國遊客仔細觀看，接受民主薰陶，可能產生的效益是難以估計的。

在這個博物館裡，兩蔣在台灣的功過是非，各項展示都一覽無遺，因此可以讓兩蔣「正常化」，而沒有所謂「去蔣化」的問題，也不致讓中華民國消失，更無所謂「去中華民國化」的問題！

（作者為故宮博物院退休研究員）

轉型正義不能只端「小菜」

◎ 陳昱齊

二二八七十週年前夕，蔡政府陸續端出「轉型正義」作為，內容卻頗令人失望。例如蔡總統在接見「二○一七年海外二二八遺屬返鄉團」時，當面點名僑委會有四件二二八事件檔案未解密，結果僑委會副委員長田秋堇「喊冤」說「前一天」就將檔案解密了。我們不禁要反問，何以僑委會要拖到被總統點名的前一刻才解密，根本「嚴重失職」。又如國史館出版六大冊二二八檔案史料彙編，其中首度揭露陳儀早在三月二日就去電蔣介石派兵來台鎮壓，史料出版當然是好事，問題是這些檔案躺在國史館庫房多年，何以今年才被清查出來，這不也凸顯過去的消極不作為？更不用說竟然還有行政機關不願意對七十年前的檔案解密，繼續列為機密，「不願揭露真相」。

再者，文化部長鄭麗君宣布將「中正紀念堂」中威權統治意象鮮明的公仔、商品下架，開閉館停止播放「蔣公紀念歌」，各界普遍好評，但筆者要問，從立委時期，對轉型正義議題用力甚深的鄭部長，上任整整九個月，竟然只能端出如此「成績」？這不是部長上任第一個月就可以完成的嗎？

蔡總統強調要改變「只有受害者、沒有加害者」的現狀，話說得漂亮，但請總統謹記：時間是轉型正義的最大敵人，推動轉型正義刻不容緩，不能只端出一些小菜，必須大刀闊斧，否者不僅加害者依舊找不出來，受害者恐將一一凋零，蔡總統的歷史定位恐難脫罵名。（作者為文史工作者，台北市民）

鄭部長應學賴市長

◎ 蕭嘉弘

文化部長鄭麗君表示，將要求中正紀念堂的蔣公公仔下架，開閉館停播「蔣公紀念歌」，停止發放威權崇拜的文宣簡介等，說是「開大門走大路」，但四樓銅像大廳供奉著巨大的「二十世紀世界四大殺人魔之一」的蔣介石銅像，館舍慘淪「中正廟」，每天蔣介石銅像大門敞開，蔣接受駐館儀隊弟兄守護和最敬禮，卻是睥睨人民，踐踏著民主價值，嚴重損傷台灣國際形象和民主招牌！

這有如家裡大門壞了，只修後門，和只顧修房內有問題的小零件般荒謬，辦事無方，貽笑大方。

中正紀念堂是文化部所轄三級機關，文化部大家長鄭麗君卻遠不如下令拆除轄內公共空間蔣介石銅像的台南市長賴清德，蔣介石銅像的移除不能再等，該先宣示拆除、「移靈」讓它適得其所，並即刻停止儀隊每日的膜拜，繼續「神化蔣公」的反民主作為，再讓文化部的轉型推動諮詢小組，慢慢思索館舍最妥善利用的新用途，如此緬懷二二八的七十週年紀念日，才是真正有意義，也是可行的辦法。（作者為英語導遊，台北市民）

檢驗蔣、柯二人的反動修辭

◎ 黃惟冰

「二二八事件」七十週年將屆，文化部長鄭麗君日前表示，中正紀念堂是紀念威權統治者而建立，有必要進行轉型。

對此，國民黨立委，同時也是蔣家後代的蔣萬安表示，現在的政府只談蔣介石「過」的一面，意識形態掛帥，不夠客觀。應該讓蔣介石「功」、「過」並陳，讓民眾全面了解。台北市長柯文哲則說，有些東西留著，能夠提醒大家曾有過那段歷史。他沒有太多意見，只希望中正紀念堂的圍牆可以拿掉。

蔣、柯二人的評論看似四平八穩，不過說穿了，邏輯還是不脫過去長年累積下的威權遺緒，仍在有意無意間，試圖「維持現狀」，護航威權統治者的「既得利益」。

第一，蔣介石確實應該「功」、「過」並陳，讓人民與歷史來審判。但，在功過未定前，憑什麼他的銅像可以高高在上，佔據台北市的精華地段，讓萬人瞻仰？這件事，就算要做，也應該等檔案全部解密，徹底研究調查後，若是蔣介石真的對台有「功」，而且「功」遠大於「過」，才來做不是嗎？

第二，有些東西留著，可以有記錄歷史之功能。所以德國與歐洲各國會保留納粹的集中營，而柬埔寨在赤柬時期的監獄，也成為今日另類的旅遊景點。然而，試問，集中營裡面有希特勒的銅像嗎？會播放納粹的軍歌嗎？赤柬監獄裡頭介紹的文物，是放著過去受刑人的照片，還是當時統治者的遺照與紀念品？如果「只」拆掉圍牆，那麼不就等於支持蔣介石的銅像繼續留在原地嗎？

今年也是台灣解除戒嚴三十週年，但讓人感到遺憾的是，威權的幽靈仍未遠去，而各種反動的修辭，還是不絕於耳。顯而易見，去除威權與轉型正義，我們還有很多哩路要走。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）