社論》祖國就在當下站立之地

今天是「二二八事件」七十周年的日子。七十年前的這一天，一場因查緝私菸而起的請願運動，由於遭到行政公署的鎮壓，轉變成為反抗政府行動，之後甚至導致南京增援軍隊來台進行屠殺；兩年後，國民黨政府進而頒布長達三十八年的戒嚴令，把台灣帶入恐怖統治的再次殖民階段。

這段血腥的歷程，特別是一九四七年二月二十七日的緝菸衝突，到五月十六日清鄉結束，台灣死傷慘重，一代社會菁英幾被消滅殆盡，存活者，多數亦被剝奪了尊嚴與勇氣；其對整體國民性格、族群關係建構的影響，事實上遠遠超過了歷史的單一座標，成為尚待填充實質內涵的高懸圖騰。

這也是為什麼自一九九五年，當時的總統李登輝首度代表政府向受難者與國人道歉以來，不論哪個政黨執政，全國每年都舉辦二二八紀念活動，並且持續進行名譽恢復、受害補償、真相調查、檔案公開以及責任追究的努力；對於威權體制的殘餘，各式轉型正義的反省，也在社會眾多角落延伸發想，但是我們總覺得這個共同的門檻尚未真正跨越，認識與信仰依舊非常不足的關鍵所在。

這個門檻，就是充分理解「二二八事件」的本質究竟是什麼。這起浩劫，是蔣介石及其政權在台灣這塊土地上的定位？是外省人與本省人的衝突？是統治者對被統治者的壓迫？是中國國民黨實為台灣、台灣人的外來掠奪者？如果僅僅只有以上這些選項，那麼這麼多年來，大家顯然並不透徹清楚：二二八是一連串歷史教訓中的一個篇章，而這一連串歷史教訓的脈絡，更是一路相承。它們都指向同一件事，漢血統所帶來的祖國觀與依附意識，讓台灣人從不具備當家做主的鋼鐵意志。

一九四五年十月，國民黨七十軍數千人抵達基隆進行「接收」，不但未有抵抗，反而受到民眾夾道熱烈歡迎的場景，正是鮮明的證據。至於在日治時期，反抗日本殖民運動的領袖蔣渭水，大力支持中國革命，起因竟是「要救台灣，非先從救祖國著手不可」。若再上溯到一八九五年短暫成立的「台灣民主國」，唐景崧、劉永福兩任大總統，先後陣前逃亡的終點均是中國，他們當然都守不住台灣。

台灣真正具有全面性政府治理的狀態，嚴格而言，是自一八九五年才算開始，至今只有一二二年；在此之前，即使號稱有兩百多年的清治時代，然管理非常鬆散，當時廣大的中央山脈與東部相當區域，根本不在其控制範圍之內。而這有政府的短短一百多年，若扣除被殖民的時間，所剩的有限歲月，要凝結台灣人民集體一致的國家認同與共有的國民意識，也是晚近到一九九六年總統直選後才得以逐步開展。

一個由全體住民自己選出來的政府，具備共同的領土與記憶，理當是告別過去如同漂萍命運的重要儀式與型緻；但是這二十多年來，真正了斷祖國遺緒，由台灣人民自己當家做主的與決心與能力，卻遠比預期還要周折蜿蜒。幾任民選總統任內，政治階層的國家機構與公共政策，對主權獨立、經濟自主的國家生存要件，不斷銹蝕侵擾，應是顯而易見；然，什麼樣的國民，就會有什麼樣的政府，追根究柢，癥結恐怕出在我們的公民社會，其壯大、啟迪的功能發展，緩速於若干群體返祖與反動的保守拉力所致。

因此，今天我們看待轉型正義的必要性，何止僅僅在去威權、去崇拜、去蔣化，這些針對特定符號與個別芻像的處理？完全執政的新政府若以為在這個層次進行展演，就可以向選民交代，絕對是大錯特錯。

因為，充斥在你我周遭生活空間，不屬於台灣主體的多重誤導，到處可見，每個現代國民都可以沁骨入髓的自問：有多少台灣住民真正認知台灣的真實過往，並且建立了業經辯證、未被擺弄的史觀？我們的教科書，我們的老師，我們的社會，是否已就此形成了普遍共識？

唯有當以上的答案全成為肯定語句，大家才可能確認：祖國，就在當下站立之地，我們，才是決定國家命運的主人，這個信念將堅定不摧。