自由談》司法屎獸們蠢蠢欲動

台灣司法改革最受人民期待的是「法院審判改為陪審團制」，在司改國是會議召開前夕，霸佔司法裁決生殺大權的「司法屎獸」們已伺機反撲、蠢蠢欲動！

「司法屎獸」一詞來自「怪獸」與「除屎」的合成。司法官品質良劣參差不齊，判決遠離公平正義，不符常識預期，不少司法官「能撈就撈，能混就混」，貪錢、戀權，保守封閉，在行政、立法、司法的權力分治中，是當前台灣最需要改革的權力集團。

律師張靜日前發表〈陪審制是台灣司法界除屎良方〉一文，指控司法界有五％至十％的司法官受賄。這種指控在人民對司法界的理解中應屬「客氣」了，沒想到司法院和法務部兩大勢力，立即反撲張靜律師，司法院要求蔡英文總統撤銷張靜「司改國是會議」委員的任命，法務部則強烈抗議這是「莫須有」的指控！

莫須有，哈哈！近日彰化地院對頂新案的判決結果是「繳三二八萬免吃牢飯」，台灣人民心中的無數個問題都快變成鐮刀了！

司法院和法務部立即聯手大動作攻擊一名律師，實屬罕見。其中負責串聯組織者更是有心在醞釀此一特別氣氛。

原來張靜律師是「台灣陪審團協會」理事長，積極推動陪審團制度在法院可以落地生根。司法院和法務部為了主導國是會議的走向，對司法官「受賄」說的反彈，是一個項莊舞劍的政治動作。

在司法改革國是會議期間，小英總統和台灣人民必須嚴格監督會議的過程與內容，絕對不能讓反對改革的「屎獸」們得逞。小英一定很清楚，人民支持司法改革比支持年金改革的比例更高！

小英政權的道德性已在就職演說中定位，就是所有改革中，「人民對司法改革有最高的期待」！（鄧蔚偉）