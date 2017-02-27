自由廣場》台中●華府●西雅圖

◎ 蕭文婷

看到台中將推出「台中百年會三部曲」的新聞，在台中長大的我，感到非常興奮。

大學畢業後父母搬離台中，出國後更少有機會回去。這幾年幾次造訪台中，看到的都是幾期幾期重劃區，美輪美奐的高樓大廈，林蔭大道，環境很優美，但卻也感覺很陌生，我真的是在這個城市長大的嗎？

跟小學同學聊天，談到小時候遠足一定要到中山路的美珍香買壽司，同學笑說，其實用現在的眼光看那壽司味道很平常，沒什麼特別好吃，但是童年的烙印使我們至今對那壽司情有獨鍾。在網路推廣之前，大麵羹、二市場的丁山肉圓就是老台中人的共同記憶，這些點都在所謂舊市區。

刻意從已不存在的老家舊址走到台中火車站，會經過第二市場，一路上許多店家沒有開，感覺有些蕭條，一些舊的建築不是殘破不堪就是根本被拆除（幾年前正好看到近柳川的「衛生院」被拆），令人感慨，那種感覺很像二○一二年回到鹿港，看到外婆家優雅的三層樓舊建築竟然面目全非，廣告看板遮住（或已拆除？）原本的門面、窗台，那種失落及難過真的筆墨難以形容。

一個城市的歷史，及人們的記憶，應該是這個城市發展的一部分。我很高興看到重劃區讓台中的生活環境進步，但同時也希望保存甚至活化舊市區，讓過往的時光在都市發展也有一席之地。

位於美國首府DC近郊，鄰波多馬克河的舊城區Old Town Alexandria，歐洲人來新大陸是商業重鎮，菸草販售集中地，隨著時間昔時商業角色不復，但自十七世紀以來的建築一直保留，新建築及土地開發（類似台灣的都更）都沒破壞舊城樣貌，街道還是石板路，一間古早藥房就可以是一家迷你博物館，畫廊、特色商品店（boutiques）、餐廳林立，現在是一個觀光重鎮。最近剛去西雅圖開會，也注意到舊城區保留為廣場Pioneer Square，成為除了派克市場之外的觀光重點之一。

盼望台中的舊城區能參考華府Old Town Alexandria及西雅圖Pioneer Square的發展模式，保留記憶，也開發觀光。（作者為醫師，美國台僑）