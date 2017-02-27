鏗鏘集》七十年，兩次「二二八」

過去七十年，台灣經歷兩次「二二八」：一九四七年的「二二八」，蔣介石佔領軍對台灣人民武力鎮壓；一九七二年的「二二八」，中國挾持美國強暴台灣人民的意願與權利。

第一次「二二八」是流血屠殺，也是台灣人民對中國殘暴佔領的反抗，台灣一代精英受難，人民的憤怒與失望，發出要求美國託管的聲音，也播下台灣獨立的種子。

台灣民主化使塵封的檔案、文獻、證據攤到陽光底下，「二二八」加害人、凶手已無可遁形，這是台灣人民透過民主手段與轉型正義可以解決的問題。

一九七二年，尼克森上了周恩來的當，在「二二八」發表「上海公報」，以「一個中國」和「中國人」的概念，強暴台灣的歸屬與台灣人的認同，這次不公不義，雖未流血，卻同樣壓制台灣民主，有待美國「解鈴」。

第一次「二二八」加害人的蔣介石集團，指控「共匪」挑起事端，現在習近平幫對應該悔過紀念的「六四」與「文革」不紀念，卻要插花紀念象徵台灣人民覺醒的「二二八」，那是虛偽！

習幫如果真正同情台灣人對外來勢力的反抗，它應該和美國一樣，面對台灣民主演變還知所反省，承認「上海公報」的一個中國原則已經過時。

前美國駐北京大使芮效儉說得最好：在一九七○到一九八○年代戒嚴體制下，「中華民國政府」的合法性基於「中華民國憲法」，現在則基於「選舉程序」，而且台灣人也不自認是「中國人」。

習近平是文革受難者，他應該開明的正視現實，管好自家事，紀念「六四」，放棄虛構與不義的「一中原則」，幫助療治七十年來台灣兩次「二二八」的傷痕。（作者王景弘，資深新聞工作者）