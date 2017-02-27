自由共和國》謝志宏／過於樂觀的大陸展望

謝志宏／元智大學管理學院副教授

台灣跟大陸在政治、經濟及社會發展軌跡十分相似，政治中心及金融重鎮在北，傳統產業在南，靠著台灣海峽的一側經濟發展較另一側發達，也因此產生投資及所得集中於靠港口發達的一側。同樣的，社會面臨著少子化及高齡化問題，年輕人哈日追韓、低頭滑手機等，可以說，台灣海峽猶如一面鏡子，反射出兩岸數十年間很類似的社經發展軌跡。

雖然台灣產業發展比大陸為早，但隨著產業外移，在內陸被複製多個山寨群聚，挾著低成本及經濟規模優勢，大陸製造能力已急起直追，超越台灣成為「全球製造工廠」，特別在對岸挾政策扶植及支援國企下，兩岸產業也從合作關係轉變成競爭關係。台灣隨之面臨到經濟力道不足、人才外移，許多優勢產業發展機會已讓利給大陸，如今反而面臨紅色供應鏈威脅，而在大陸台商盈餘並未提供太多稅收給台灣情形下，反而退休時回台灣享受健保，加速健保破產。台灣政府遍尋不到產業的下一波，年輕人對未來感到無力，此時產業政策調向服務或文創發展，以BOT方式運用廠商資源建設，但不時產生弊案或政府利益減損等，經濟優惠給了財團，人民實質無感或反感，這是台灣目前所面臨的問題。

反觀大陸，隨著經濟發展成氣候，大陸政府推出下個長期的「十三五計畫」、「製造2025」，到更積極的全球策略布局，如：「一帶一路」及「亞投行（AIIB）」等，這些發展促使美日韓高度重視。在台灣，許多專家呼籲如不趁勢加入中國經濟體，台灣將會被邊緣化。然而，過去幾十年台灣產業的外移中國、投資中國，試問台灣有實質進入「中國經濟體」或從中獲益嗎？這恐怕得有通盤的數字評估，才能下定論。但加入中國經濟體，台灣可獲得什麼經濟或政治紅利，應該是更重要的問題。到底經濟向中國靠攏是選項還是必須？目前尚缺乏平衡看法。筆者認為，多數國內外專家對於中國經濟發展的看法過於樂觀，大陸終將步入台灣經濟發展成熟後所面臨的多數停滯及赤字隱憂，原因如下：

大陸製造業隨著工資高漲，逐漸失去優勢，政府稅收短少。在歐美市場情勢未明之下，許多製造業移往南亞或中美等所得較低國家，台、美、日、韓也積極將產業及運輸技術輸出到這些新興國家，而這些為數眾多新興國家推動開放市場政策發展產業，成功吸引外資，培植出本國工業製造能量，推出中低價汽車、家電、通訊等消費性產品，甚至幾個國家整合成區域經濟體，形同更大範圍的自由貿易區，這些連結南亞及中美赤道帶的製造經濟體，終將成為製造中國的替代方案，所以中國製造的全球比重將持平甚至降低，進而限制其GDP成長。

少子化、高齡化社會問題終將拖垮大陸經濟。目前在一胎化政策下，平均一個孩子享受二代六人的關愛與資源，只要可以，親人把孩子送進外語學校者比比皆是，只要有機會，培養孩子赴國外念書發展也大有人在，而許多菁英份子便留在國外發展，移民海外。試想十年至十五年後，當多數菁英離鄉進入都市或海外工作，而每位年輕人背後，都有六位老人需要扶養，這些為數眾多失去資源及工作能力的老人，他們的醫療及社會福利終將成為龐大支出。另一方面，少數的年輕人所能產生的人口紅利縮減，賦稅降低，負債提高，長遠觀之，大陸政府的財政平衡勢必受到影響。

另外，中國於二千年完成的都市現代化及運輸網路建設，在未來十到十五年後面臨老舊，因少子化及稅收短少，無力修繕，將產生許多鬼城及老舊建設，猶如台灣的蚊子館。

綜合以上，大陸在二○二五至二○三○年間，很可能將面臨GDP停滯、經濟減緩及薪資下調等冷經濟問題，此情節與台灣目前面臨狀況無異，若加上大陸企業及銀行結構不健全、呆帳、地下經濟、政治貪腐等挑戰，掌權者將飽受各界抨擊而不得不採用更高壓統治手段，治理中國各地。基於此，我們現在很難說服經濟持續向中國傾斜的必要性，或把孩子送到對岸求學、就業的正確性。試回想，台灣九十年代不是要「政府鬆綁讓產業外移，否則產業優勢會被鄰國超越」的聲音嗎？那現在我們外移後的產業優勢呢？