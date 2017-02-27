自由共和國》林修民／台灣應將印度視為新南向政策的重點

林修民／東吳大學企管系兼任講師

總統蔡英文自競選以來即以新南向政策為其經貿主軸，在二○一六年八月十六日於總統府召開的對外經貿戰略會談中，更通過新南向政策綱領，明確揭示新南向的政策理念。加強包含東協、南亞以及紐、澳在新南向政策中，印度市場是其中市場最大、領土最廣的內需市場，由於筆者身在科技與企管領域且主辦過印度台灣工業展，試著以智慧型手機為例分析印度市場對台灣資通訊市場的重要性。

印度目前擁有僅次於中國之全球第二人口數，且根據聯合國人口報告，印度有望在二○二八年超越中國成為世界上人口最多國家，與中國過去實施一胎化政策不同的是，印度未來人口紅利更高。現任總理莫迪於二○一四年大選獲勝後，印度整體市場環境開始止跌。其就任總理前為古吉拉邦（Gujarat）省長，在省長任內即大力引進外資，以改善整體投資環境聞名，就任總理後即把其在省長任內的措施推展至整個國家，主動出擊拜訪許多國際知名企業，打出印度製造（Make in India）的口號，以提供減稅等優惠措施吸引外資前來設廠。

過去印度即有手機組裝經驗，在南印工業大城清奈（Chennai）的特別經濟特區（SEZ）內，富士康曾與Nokia合作代工手機，其以出口為主要目的。雖然在資訊技術協定（ITA）下，許多科技產品基本關稅為零。但印度本身對於手機還是課許多附加稅，包括教育捐等，其中又以補償國內貨物稅而課徵的反補貼稅（Countervailing Duty）十二．五％為最高。新上任總理莫迪為了吸引外資前來設廠達成其Make in India的目標，在二○一五年調整稅制，藉由拉高進口稅，同時降低國內貨物稅，以達到其政策目的。

在此政策下，印度即將於二○一六至二○一七財務年度之前，生產規模達兩億支的手機產值。這個規模的手機預料於印度境內生產，金額與兩年前相比約高出五倍。印度IT部長Ravi Shankar Prasad表示，這與二○一四至二○一五年度規模相比，可謂有鉅額般的增速。目前台灣手機廠商最大競爭對手—中國，如華為、聯想、摩托羅拉（Motorola）、小米與金立等都進入印度，包括台灣手機晶片廠商最大對手—中國展訊都紛紛視印度為下一個競爭熱點。

不只各國中低階的手機在印度激戰，Apple也視印度為下一個營收的成長來源，印度The Economic Times於二月十七日報導，蘋果計劃最初在印度組裝卅萬至四十萬支iPhone SE。而印度政府於蘋果（Apple）宣布於印度製造iPhone後，又於政府年度總預算之際宣布對進口之智慧型手機關鍵零組件加稅，顯示欲持續執行印度製造政策的企圖。據The Economic Times報導，根據印度發布之二○一七至二○一八年度總預算（Union Budget），印度將對進口印刷電路板（PCB）課徵二％的特別附加稅（SAD），衝擊手機製造成本，並將造成手機價格至少上揚一％，打算加強吸引外資至印度國內生產的企圖心不言而喻。

中國的智慧型手機成長已經趨近飽和，這也是中國廠商拋棄過去山寨文化，開始以品牌進軍國際，更顯示台灣推動新南向，尤其是印度市場的重要。而印度對中國一直存在著矛盾的情結，印度過去曾與中國有過戰爭，目前雙方亦對領土範圍有歧見，且中國與巴基斯坦的中巴經濟走廊通過印巴領土爭議區，印度更是視為中巴的挑釁。在此國際政治環境下，印度對台灣並非全然拒絕，此也是台灣的機會。事實上印度甚至是整個南向政策國家中對台灣最為友善的國家，不但在二○一二年容許馬前總統於孟買過境，前幾年更有經濟部次長等級官員可於印度公開活動，前陣子印中雙方外交部更為台灣立委參訪印度隔空交火，台灣應好好把握印度這個對台灣友善且經貿發展潛力最大的國家。