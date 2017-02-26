《自由廣場》陳漢希們 沉默到底的無名冤魂

◎ 陳美津

今年是228事件70周年，我的感觸特別深，因為我是228的家族，而我叔叔的名字卻不在228事件犧牲者的名單當中。我的叔叔是在228事件之後失踪的，當時他只有19歲，名字叫陳漢希。他是我的祖母最小的兒子，也是我父親最小的弟弟。228事件發生時，我才二歲，所以對叔叔完全沒有印象。但是有關叔叔的故事，我是非常熟悉，因為我從小就看見我的祖母思念兒子的悲痛。

因為時間己久，而我的祖父母和父母也相繼都去世了，我只能從我的的記憶當中，尋回我的家族歷史的片段，來寫這篇有關我的祖母眼淚的故事。

我的叔叔在228事件失踪之後，祖父想儘辦法，卻一直找不到他的屍體。所以我的袓母總是抱著一絲絲的希望，猜想她的兒子很可能跑到什麼地方去躲起來，他很可能還活著。可是等到1947年9月時，他的音訊全無。我的祖父不得不到戶政事務所去報他的兒子是失踪人口。

記得小時候，每當我的祖母思念兒子時，會問我的父親，「漢希跑到哪裏去？在我有生之年，能夠見到他一面嗎？」談到叔叔的事時，我的父親會很緊張，總是叫我祖母，「不要在小孩子面前談228的事情。」因為228 當時是禁忌，父親不想讓我們知道。我的祖父沈默寡言，可是我的祖母感情豐富，也善於表達感情。她認不住會偷偷流眼淚哭泣，也會偷偷跟我講叔叔的事。叔叔是她三個兒子之中最小的。祖母形容叔叔「體格長得最好，也是最英俊的，也最有冐險的精神，年紀輕輕的，就一個人偷渡跑到日本去。光復之後，才從日本回來。」

我們小時候住在板橋，袓父母和我的父母，還有我和三個弟弟共八個人是住在一間日本式木頭做的小房子，晚上把棉被從紙門後面的櫃子裏拿出來鋪在榻榻米上面睡覺。我是長孫女，所以跟祖母同睡一個棉被。我記得小時候常聴到祖母晚上睡覺前會哭泣流眼淚。

我1969年出國到美國唸書，等到1977年才帶著我的荷蘭夫婿韋??理從美國回板橋探親。我小時候記憶中的日本房子，已經被我的父親改建成一幢四層樓的小洋房。我的祖母看到我，喜極而泣，接下來她跟我抱怨說：「你爸爸，真無情，為了建新房子，把舊的傢俱全丟棄掉。」我現在保存的十數張小時後的照片，祖母告訴我，是她從垃圾堆裏搶救回來的。接著袓母帶我去她的房間，讓我看她從垃圾堆裏搶救回來的幾件漢希叔叔的遺物，有一張他穿學生制服的照片，一頂學生帽子，和一個小水壼。她告訴我，她己交代我的父親，將來她去世時，叔叔的遺物和她一起埋葬。

1996年，我回臺灣參加母親的葬禮，當時李登輝總統己公布『228事件處理及補償條例。」我受父親指示去登記申請補償。為了拿1947年當時的戶口謄本，我不停的奔走板橋和新莊兩地的戶政事務直到所有資料都齊全。同時，我也去找兩位證人，拜託他們寫信證明我的漢希叔叔是在228事件時失踪的。一位是父親的摰友，另一位是過去祖父母住在新莊的老鄰居。資料搜集完全之後，我去登記時却被拒絕，空手而歸。因為我的祖父是1947年9月才去登記叔叔是失踪人口，所以不能證明我的叔叔是在三月失踪的。我父親聴了很氣愤也很失望。他說：「因為阿叔的屍體一直找不到，無法替他辦葬禮。等到9月時，知道他不會回來了，你的阿公阿嬤才死心，只好去報失踪。我只希望看到我弟弟的名字 「陳漢希」三個字放在名單裏面。補償不重要。」1996年我去申請補助所搜集有關漢希叔叔資料，全部還保留在我美國家裏的檔案櫃裏。

我的祖母是童養媳，所以完全沒有機會上學讀書。但是她實在聰明過人，無師自通學會做裁縫，她自己穿的內衣褲還有外頭穿的「長衫」都是自己做的。我上小學時穿的白衣黑裙制服都是她做的。她從隣居那裏，學會打毛缐衣。在日據時代，自己想辦法養鴨種菜，補貼家用。她晩年篤信佛教，學習唸佛經。雖然不識字，卻很有耐心一天學一個字，最後學會唸心經和金剛經。祖母90高齡去世時，還不知道她的兒子的下落。

1998年，我的父親病重住在台大醫院時，我從美國回來探望他，他一再叮嚀我，一定要想辦法讓我叔叔的名字「陳漢希」這三個字放在228事件犧牲者的名單當中。他不願看到我的叔叔成為「無名的寃魂」。

我相信「無名的冤魂」不只是我叔叔一個人。這次回台拜訪台南友人，聴到她有三位親戚在228事件時被槍殺，年紀也只有18、19、20 歲。我的叔叔是無辜的犧牲者，當時只有19歲。1947年3月某一天，他告訴我的祖母他要出門去找朋友，想找工作。從此出門就不再回來了。他是如何去世的，我們完全不知道。因為沒有找到屍體，不能辦葬禮，這對我的祖父母來說就好像是一個心靈的傷口永遠在流血無法痊癒。目前唯一有關我的叔叔的証件是一張1947年的戶口謄本，上面寫著陳漢希1947年9月失踪。

今年是228事件70週年紀念。這次回來，特別到台北市228紀念館去參觀特展。館內陳列的資料非常豐盛，按照時間順序排列。看到犠牲者名單沒有陳漢希叔叔的名字，感慨萬千，不禁熱淚盈眶。父親在病床上的叮嚀，「要想辦法把叔叔的名字放在名單裏面」，又在耳邊響起。最後，就以這篇短文紀念我的叔叔，並懷念養育我的祖父母和父母。（作者為美國台僑）