《自由廣場》無感 無歷史感

◎郁良溎

二二八近，文化部長鄭麗君提出將以中正紀念堂的轉型，推動轉型正義工作。郝龍斌旋即於其臉書痛批。

在郝龍斌任職台北市長期間，多處歷史文化現場不斷面臨土地開發的威脅，例如曾經相當完整的台北刑務所官舍群（華光社區）、南港瓶蓋工廠、台北機廠、萬華堀仔頭聚落等，其中在郝市府任內決議僅保留少部分官舍，以利其他區塊能夠完整開發的華光社區一案，還在二○一四年市長選舉時，被柯文哲引以為戒，批判國民黨政府沒有歷史感，以致摧毀古蹟都不會手軟，讓台北無法成為一個文化城市。

而國民黨似乎也未在二○一四與二○一六兩次大選慘敗中記取教訓。以台北市為例，因眷改計畫陷入拆除危機的嘉禾新村，即在選區黨籍里長與市議員郭昭巖、立委賴士葆未曾間斷的施壓下，導致該獨具特色的聚落，雖在二○○二年台北市文化局邀請多位中研院眷村研究專家諮詢的研究調查中，即被評為當時全市六十九座老舊眷村中，具保存價值的前三名，卻無法全區完整保存。更諷刺的是，由於該案為柯文哲競選時，曾與南港瓶蓋工廠共同簽署的兩大「全區完整保存」承諾案，在當時仍黑箱不公開的文資大會，決議僅保留兩棟建物後，國民黨台北市黨部臉書專頁竟為了政治鬥爭，無視嘉禾新村係因黨籍民代施壓而無法保存，還製作圖文痛批柯文哲失信跳票。

（作者為台北文資環境守護聯盟成員）