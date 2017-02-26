《自由廣場》台灣學術詐騙集團

◎ 牛明

台大半夜公佈郭明良論文抄襲造假案，結果一如預期，台大校長楊泮池安然脫身。台大認為楊泮池只對自己之成果負責，且其成果足以名列作者。然而根據國際醫學期刊編輯者委員會（ICMJE）之規範，得以名列作者之必要條件第四點，即必須確認論文所有內容之正確性，如不能對論文全部內容負責，只能列為致謝而非作者。台大之審查結論，較國際規範明顯寬鬆。

台大郭明良學術倫理問題，是為個案，相關單位依法處理即可。但此個案處理過程所涉及的不只是論文本身，還包括論文審查、違反學術倫理案件調查、計畫核定、共同掛名、金錢與利益往來、報導者與針砭者被關切、續領補助等問題，可說是集台灣學術倫理問題於一身的經典個案。事實上，就是因為存有這些問題，也才讓部分學者敢於違反學術倫理，因此，解決台灣學術詐騙問題，不只是審查論文本身，更應消除化育學術詐騙的環境。

在靜待台大、科技部、教育部另一階段審查之際，國人更應關注國際學術界對台灣學術論文抄襲造假問題之因應。據媒體報導「學者投稿國際期刊，竟被要求得附『原始資料』、甚至要出具『誠信說明』」，顯示對台灣的投稿者極度不信任。甚至有期刊直接說明「台灣與中國、印度被特別提出是『爭議性論文之出現比例明顯偏高』的國家」。國際期刊明文將台灣視為「學術詐騙王國」，顯見台灣的論文抄襲造假並非一日之寒，目前國內討論的重大案例，也僅是冰山一角。

根據國際期刊對台灣投稿人的特殊要求，我國學者將面對更嚴格的誠信檢視與更冗長的審查時程，降低論文發表之數量與機會。這是繼大學教授詐領國科會補助款案之後，另一項大學教授的共業。但此共業之影響範圍，並非僅限於國內，更遠及國際學術界。根據國內實務，教師們仍難免於鄉愿，難以嚴格檢視有學術倫理問題之同儕，甚至還協助掛名以保持「特殊關係」；科技部與教育部仍持續推託學術倫理問題；其他部會仍給予違反學術倫理之教師計畫，聘任這些教師擔任評鑑人與審查人，在可見的未來，違反學術倫理將仍是台灣學術界常例。設立獨立的學術倫理審查機制應是釜底抽薪之法，同時應鼓勵與保護有良心吹哨者，嚇阻違反學術倫理案件之蔓延與惡化。

（作者為研究人員）