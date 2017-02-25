自由廣場》學習歷程檔案不能這樣用

◎ 李立民

近來大學招生方式與時程引起熱烈討論，其中一個焦點就是要將學習歷程檔案作為入學篩選的重要依據，這到底會是一帖增進適性學習的良方呢？還是會適得其反，成為學習的災難？顧名思義，學習歷程檔案當然要專為學習而設計，隨著資訊科技的進展，可以詳細記錄個人學習過程中，每個題目的作答情況，以便深入分析個人的強項與弱點，找出學習的盲點與癥結，讓教師得以利用電腦輔助教學系統，為學生量身訂做個別的追蹤輔導措施、選擇合適的補充教材、練習作業、試題，找出克服學習盲點的有效方法。學習歷程檔案除可協助尋求弱點的補救之道，更可發掘潛力，朝著強項優勢的方向深耕探索，進行職涯的試探。教育專家不是常說，學習應該跟自己比較，而非和別人較量嗎？可是如果讓學習歷程檔案成為「入學篩選」的工具，那麼考試目的將不再是用來幫助學習，而會變成一次次競技場中的搏鬥，那將是何其沉重而殘酷的壓力，又要如何落實合作學習與幫助同儕一起成長的理想？在不良制度下，就算胸懷大志，也很難不低頭浪費時間精力去應付那些小考小範圍中，瑣碎而無足輕重的片段知識，這要如何培養能掌握重點關鍵與分析建構脈絡體系的人？

就像日記記載著一路走來的心路歷程、生活點滴、歡樂與淚水，那不是要給神或他人做為審判的依據。同樣的，學習歷程檔案也不應做為篩選、分類與評判的用途。

（作者為大葉大學電機系教授）