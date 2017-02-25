自由廣場》這一條也要司改？

◎ 李基勝

報載，司法改革項目之一，司法院擬協調法務部訂定「民法」第一六六條之一「施行日期」，啟動民國八十八年通過的不動產交易契約公證規定，減少房市爭議。這顯然不解不動產交易的關鍵問題，只會增加成本，卻未必提升交易安全。

不動產交易，賣方最怕收不到錢，又無法解除契約；買方最怕付了錢，卻拿不到產權，或買到的不是自己想要的。預售屋交易縱使經過公證，也無法確保買方能拿到自己想要的。成屋交易部分，強制公證也無從確保產權與價金無損。換言之，公證若不配合其他相關機制，也未必能解決買賣雙方擔憂的問題。反之，若有其他妥適的交易機制，不辦理公證，也能確保交易安全。

目前實務上，許多不動產交易已然仿效ESCROW，採行俗稱的「履約保證」，以確保賣方欲取得價金，務必移轉產權；買方要取得產權，務必付訖價金。雙方也不必擔憂第三人擾亂交易，以致付了錢卻拿不到產權（例如被查封），或出現不能預期的負擔（例如抵押權或他項物權塗銷）。不必公證都可以辦到了！反之，契約經過公證，若不兼採以上機制，風險依舊存在。

預售屋交易部分，除前述付款履約保證之外，增加營造過程中的中間檢查，完工後的代為驗收，以維護買方權益。這都不是單純的公證可以做到的，也不是不動產交易公證人的法定業務。

所以，與其推動不動產買賣強制公證，不如審慎參酌多年來的「履約保證」或ESCROW經驗，制定一套強制性的履約保證制度，對於不動產交易安全與實價登錄之落實，更具實益，才不會讓司法改革流於形式。

（作者為立法院法制局助理研究員）