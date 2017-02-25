自由廣場》H5N6 防疫策略奏效

◎ 賴秀穗

二月二日野鳥協會在花蓮拾獲一隻被丟棄的死幼鴨，二月五日經家衛所檢出新型禽流感病毒H5N6，隨後台南的火雞及嘉義的烏骨雞，也檢出同樣病毒，經基因比對，與二○一六年在日韓發生的H5N6禽流感病毒同類，該病毒造成韓國撲殺三千多萬隻、日本約三百萬隻雞鴨，在中國有十六人感染、十一人死亡，但無禽類感染死亡的資訊。

H5N6新型禽流感病毒，幾乎同時在台灣東部及西部的兩個地點出現，並感染三種不同的禽類，這樣的疫情，已不是點的感染，表示病毒已擴散蔓延，成為大範圍、面的感染。

疫情發生後不到兩週時間，二月十七日農委會立即採取全國禁宰禁運禽類七天措施，防止病毒擴散，禁宰禁運的目的，在於防止病雞病鴨送去屠宰的途中，將病毒散播到環境中，進而感染其他禽場，甚至於人類。禁宰禁運可以找出H5N6病毒藏在那個雞鴨場，發現後，可把病毒在該場內就地消滅，這個策略要靠養禽業者的配合，主動通報禽場感染，以及國人體諒、忍受禁宰時的不便。禁宰禁運至少要七天，這與病毒的潛伏時間有關，一個雞場感染到高病原性禽流感病毒時，四至七天內一定會出現雞隻大量死亡，雞隻發病時，病毒就現形了，因此可以就地撲滅。

這個防疫策略奏效了，H5N6的疫情，二月十五日後就沒有再出現。因此，農委會在二月二十三日解除禁令，恢復禽類屠宰及運送。但家禽場沒有H5N6病毒疫情，並不表示病毒都已被清除消滅，因為H5N6病毒會感染野鳥，病毒可能潛藏在野鳥族群中，因此禽場疫情有再爆發的可能。

在這次防疫期間，共有九個禽場感染H5N6病毒，撲殺一萬八千多隻禽類，同時也撲殺二十八場感染H5N2病毒（二○一五年遺留下來的病毒）的禽類二十一萬多隻。這次新型禽流感病毒入侵台灣，相較於二○一五年H5N8入侵時，感染的禽場有一○○四場，撲殺逾五四○萬隻禽類的防疫措施，完全不同，農委會快速的防疫決策及魄力，阻止新型高病原性禽流感病毒入侵後的擴散感染，減少養禽業者的損失，使養禽業者能夠永續經營，以及維護國人健康，國人對全體防疫人員，應給予肯定及感謝。此外，這個禽流感防疫的策略，也可提供其他國家做為禽流感防疫的參考。

（作者為台灣大學獸醫專業學院名譽教授）