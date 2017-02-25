自由廣場》翁啟惠「浩劫」 有賴司改檢討

◎ 陳逸南

二十三日「旁觀浩鼎案開庭」一文指出，「檢察官以違反貪污治罪條例起訴翁前院長，檢察官在法庭上說，若翁啟惠只是單純研究員，確實不構成貪污，檢方不會起訴。」又提到翁先生在醣化學方面的研發成就是台灣的榮耀，何以用逃跑、限制出境侮辱其人格？

讀完該文，令人十分感慨，因為在目前，檢察官濫權起訴侵害人權，當事人在訴訟過程中，被以犯罪嫌疑人身分對待的不名譽、勞力、時間、費用支出等損害，尤其是人性尊嚴的嚴重受損，在無罪確定後，欲對濫權起訴的檢察官究責，難如登天，「南科減震案」謝清志博士、「太極門案」等案例，即為明證。

依我國一九三六年七月一日起施行的刑法第一二五條第一項第三款，有關檢察官「濫權起訴處罰罪」之規定，無法發揮功能，妨害人權之保障甚鉅，亦即訓政時期、威權時代的法治理念，仍然延續到現在，令人難以接受。查該條文迄今歷經八十一年未曾變動，二○○七〜二○一一年間，立法委員們曾經提案修正，由於法務部反對，未完成修法。

我國技術移轉相關法律，係引進美國的法制，我國現行科學技術基本法第六條之規定，比美國寬鬆許多。在美國，一位技術發明家從公司的技術股轉換成錢財，根本非屬違法之情事，為何在台灣會發生「浩鼎案」﹖實在耐人尋味。

不久前報導，由於翁啟惠身為中央研究院院長，他被扯上「浩鼎案」，因而才被起訴，這讓人想起，同樣一個人怎麼會成為刑事被告的機會有所不同，實在令人想不通，其法律規定在哪裡？且翁先生被指涉案與現行的「法定職權說」不相符合。

由此可知，刑事冤案的受害人難以向加害人（檢察官）討回公道，由於現行法律刑事訴訟法第三一九條、第三二一條第一項「犯罪之被害人得提起自訴」之規定及其適用情形，依照最高法院判例意旨（例如一九六五年台上字第一七八五號）為之，傾向檢察官，實在有欠公允，在司法改革之際，必須探討一下吧！

（作者為台灣北社理事）