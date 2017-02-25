自由廣場》跨海政商集團洗牌

◎ 林玉真

所謂「跨海政商集團」，指的是自二○○五年連戰訪中到馬政府執政後期這段期間，聚集在海基、海協兩會、國共論壇或藍營大老四周，表面言必稱「九二共識」、「兩岸一家親」，實際上是分食兩岸交流經濟利益的政商集團。近日突然遭撤職調查的中國國台辦前副主任、海協會常務副會長鄭立中，亦是此政商集團的一員。

鄭立中憑藉主管台灣事務之便，走遍台灣三百多個鄉鎮，深入了解台灣民情。較為人知的是在二○一○年，鄭立中還促成以「契作養殖」方式，讓台南學甲地區生產過剩的虱目魚，能夠銷到中國。不過此君風評不佳，屢屢傳出在台參訪時，收受兩岸人士餽贈不符合其身分、且顯然過於貴重之禮物的消息。尤其是傳聞鄭立中介入一項十分受人關注的台灣農產品採購事務，還拿了不少好處。由於種種傳言並非空穴來風，導致習近平擔任「中共中央對台工作領導小組」的組長後，並未調升鄭立中的職務，反倒是讓他離開國台辦，平調去海協會冷凍起來。

推測習近平此際透過中紀委把鄭立中拉下馬的用意，一是摒棄過去胡錦濤時期大搞對台採購項目，卻不得台灣人心的政策；二是厲行反腐並清除中共對台單位的買辦文化；三是準備換上自己信得過的人馬，接手往後對台政策的執行。

中共十九大將於今年下半年在北京召開，預料習近平在全面接掌權力後，將會提出對台新政策。我方政府也應充分掌握相關輿情消息，預測中國對台政策的可能變化為何，以便做出合適的因應。

（作者為高中教師）