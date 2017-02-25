自由廣場》小英菩薩假中立

◎ 李宇文

立法院會開議，各界引領期盼的，除了執政黨力推的年金改革之外，在民間音量最大、最多人關注的，莫過於婚姻平權。首先是大法官受理同婚釋憲案，讓婚姻平權這個僵持不下的議題露出一道曙光，可惜自釋憲案經由新聞報導後，民進黨總召柯建銘、副總統陳建仁皆公開表示傾向設立專法，總統蔡英文也在接見宗教團體及會見反同、挺同雙方後，仍保持隔岸觀火的態度，使得原本釋憲的美意，到最後竟變成執政黨透過媒體放話施壓大法官，加上近日法務部欲研擬「同性伴侶法」，民進黨自上到下似乎有了一致的口徑：我們保障同志，就是給你們專法！

尤美女、林靜儀、段宜康等代表平權的立委，無庸置疑地是認真實踐他們的理念，一般人無論支持、反對與否，都大致上認同他們的所作所為不是虛情假意，錯就錯在民進黨內仍有一幢守舊的魔障，綁架著整個政黨的進步。那些自命清高的教徒立委、老派政治人物以專法做為融入政黨走向人權趨勢的偽裝，一再對外公開強調，專法不是歧視、改革應該漸進溫和等說詞。這不就是個人宗教立場介入公共事務嗎？而這樣的兩面手法，一面利用人權立委們當招牌，試圖拉攏年輕人；一面明裡暗裡對黨內同志使小手段，大搞兩面手法，讓如今的民進黨聲勢受挫，年輕人的支持度遠低於時代力量、甚至是國民黨。

當初蔡總統的一部宣傳影片，打著「我是蔡英文，我支持婚姻平權」效果良好，其後與聶永貞合作發行的彩虹悠遊卡，也是非常好的吸納年輕選票方式，民進黨戰略用對了，讓台灣在馬政府失落的八年後，看見一尊救苦救難的「小英菩薩」。事過境遷，總統對於各項議題的假中立，一再敷衍選民的態度，打醒了當初首投三票都給民進黨的我們，原來不是民進黨太好，是我們前面八年實在過得太苦。

（作者為學生）