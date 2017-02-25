自由談》沒有信賴，何來保護？

抗拒年金改革者常把「信賴保護原則」當成護體的金鐘罩，以為唸唸此一咒語，既得利益者就刀槍不入，能撈則撈、能混則混，縱使國家破產，仍可爽領到死。

其實，若真正依據信賴保護原則，很多人根本沒有資格領取退休金，甚至要溯及既往，把以前領的錢全部吐回來。以退休老將為例，他們當初從軍的目標很清楚，就是反攻大陸、消滅共匪、保衛台灣。換言之，他們的職業守則就是打敗解放軍，還我河山，這才是職業軍人的信賴保護原則。

如果，他們一邊領著優渥的月退金，所得替代率高達八、九成，不但可以週休七日，常常遊山玩水，吃喝玩樂，還有餘錢幫小孩繳房貸。甚至老夫往生了，少妻還可領半薪，再澤被家人幾十年。另一方面卻大談國軍共軍都是中國軍，與一輩子誓不兩立的共匪相逢一笑泯恩仇，信賴保護原則實質已被徹底顛覆，還有臉繼續領退休金嗎？

既然職業的承諾跳票，信賴原則不再，又如何能單方面要求政府負起照顧的責任？法條是死的，但法哲學的精神卻是入世、變通而長存的。年金制度設立的精神，最低的層次是保障個人的合法權益，也就是「大家有飯吃」；但是，更高的意涵是保障多數人的生存，亦即「有飯大家吃」。

在國家財政正常運轉時，「大家有飯吃」是政府對人民的信賴保護原則，然而，一旦財政無法繼續支撐，保障「有飯大家吃」才是政府的使命，信賴保護原則至此止步。當前國家財政逐日惡化，再不推動年金改革，所有退休人員，無論是奉公守法的文武百官或是吃飯沒事做的八百壯士，都將墜入萬丈深淵，粉身碎骨，無一倖免。信賴保護原則縱有神通法力，也無法讓年金慢一分鐘破產。（蘇多）