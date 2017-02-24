自由廣場》核廢料拆穿核電神話

◎ 張國財

原能會於二月十六日拍板確認，蘭嶼的十餘萬桶核廢料，若選擇集中式貯存場，應於三年內完成選址；沒有好去處時，應該在九年內搬回三座核電廠與龍潭核能研究所存放。話才說完，境內有核一、核二廠的新北市府馬上出面強調「絕不接受」，核三廠所在的屏東縣府也表示「堅決反對」，龍潭核研所現任所長第一時間則以「貯存違反自來水法」當擋箭牌。

長期以來，滿肚子核能經的台電核電專家和原能會的核能權威們，不是都盛讚核電最便宜、最乾淨、最安全嗎？不是也拍胸脯保證，核廢料絕對安全無虞嗎？

現在，謊言揭穿了！連核廢料最終處理場地在那裡（甚至於是否真有所謂絕對而非相對安全的核廢料最終處置辦法）都還是未知數，又有誰知道核廢料處理最後還要投下多少錢，才能買到絕對的安全保障？這些該花而還未花的錢，難道不必計入核電成本中？這筆必要費用既然還是未知數，那麼核電的總成本，也就根本無法完整計算，核電專家又憑什麼得出核電最便宜的結論？由此可知，核電最便宜，是核能專家與核電專家的第一個謊言！

核電（當然要包括核廢料）最安全，是核能專家與核電專家的第二個謊言！一般市井小民對於核能的高深理論，當然是沒有半點素養，也壓根兒不懂得核廢料該如何、能如何最終處置的大道理，但是，事實勝於雄辯，實際可以駁倒理論，日本福島核電廠的輻射災害悲慘畫面，告訴大家的經驗法則是，核電廠不出事則已，一出事絕對是災情慘重！連龍潭核研所都向核廢料說不，是否賞了核廢料絕對安全一巴掌？

（作者為新竹教育大學退休副教授）