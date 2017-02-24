自由廣場》您不認識的遊覽車司機

◎ 張瑞奇

民國一○四年，靜宜大學觀光系研究團隊於北中南風景區訪談帶團體遊客之遊覽車司機及遊覽車老闆，發現絕大部分司機較喜歡帶台灣遊客，因為旅遊天數短，且生活習性接近容易溝通；大陸團天數長，較髒亂嘈雜，工作量大。但也有少數表示，大陸團時間長，購物機會多，可賺較多。

絕大部分受訪司機表示，有體力上之壓力；長時間開車、客人遲到趕車、幫忙搬運行李，以及要注意小型汽車爭道，讓他們開車必須非常專注，心理壓力很大。

許多司機有職業病痛；如不定時飲食造成之胃腸代謝不好、長時間坐著造成背痛、脊椎問題及啤酒肚、休息不足引起肝臟不好及眼壓過高等。

許多司機同意狹窄彎曲山路會威脅行車安全，由於巴士有定期保養，絕大部分司機認為，機械問題不至於影響行車安全，但他們認為政府對公家機關及學校於安排國內旅遊時，遊覽巴士必須是五年內新車的規定，相當不合理，認為行車安全與車齡無關，部分遊覽車業者因應之道為購買較便宜之新車（當然安全係數較低）。

許多受訪司機也表示有財務上之壓力，尤其是靠行司機必須還貸款。司機出勤除了應有固定之每日服務費外（是租車者應給），他們也很關心其他額外收入，客人私下再給的紅包不多，他們很仰賴佣金收入（茶水費），來源包括住宿飯店（高級飯店不太會給）、餐廳、遊樂區、路邊私人休息站、私人表演劇場。以整體收入而言，約一半受訪司機感到滿意。當問及對工作之滿意度，許多人是正面回應，理由包含工作彈性等；負面回應則有司機地位低落、長時間開車、外出工作時間長，無法按時回家看家人、政府相關規定如市區停車等問題。

遊覽車司機與其他大型車司機相較，年齡偏高，長時間開車易造成身體傷害，台灣許多遊覽勝地坐落於山區，不適合大型遊覽車行駛，似乎可效法瑞士，以火車接駁。相關問題政府機關若不出面協助改善，遊覽車行車事故恐怕難以有效遏止。（作者為靜宜大學觀光系教授）