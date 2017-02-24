自由廣場》閉門造車 一日遊

◎ 王應傑、徐浩源

旅客行的安全是每一家交通運輸業者最高核心價值，交通主管機關只要做好最重要的監理工作，並讓業者落實自律工作，現行民（刑）法再加上相關交通法規，已經足以約束旅行社與遊覽車業者，政府公權力無法介入公司治理細節，更不需要因單一事件動輒跳出來越俎代庖，甚至在民粹壓力下矯枉過正。

不容諱言，一日遊行程確實滿足了某些消費族群的需求，例如銀髮族喜歡在一天內到不同地方逛逛、拍照、買些紀念品，最後回到自己熟悉的家。貿然停止一日遊行程，無異因噎廢食。

即使要加以適度管控，吾等一致認為，應該限制的是「工作（駕駛）時數」，而非駕駛里程數。以台北至日月潭為例，單程約二五○公里，車程約四小時，來回約五百公里，車程約八小時，以工時計算，不至於超過法律規定，但已超過新規定之四百公里限制，此種因噎廢食的鋸箭式限制，無論是一般消費者、旅行業者、遊覽車業者以及旅遊景點周邊商家等，統統淪為輸家，對於口口聲聲說要全力拚觀光的蔡政府，更是自打嘴巴，對陸客大幅減少後的蕭條旅遊市場只會雪上加霜。

再以日本及歐盟對於遊覽車安全的實務管理為借鏡，日本原先限制行車距離六七○公里，但在二○一五年八月一日取消，改為出車時間達十六小時以上、二天工作平均一天超過九小時以上及連續駕駛四小時途中不能休息等三種情形，則強制必須使用雙駕駛；在此同時，另區分白天及夜間，一位駕駛白天最多可以到六百公里，夜間則為五百公里。歐盟則從未限制行車里程，只有管制工作時間、駕駛時間以及連續駕駛時間。工作時間十三小時，駕駛時間平均九小時（一週最多十小時連續駕駛二次）。

政府決策不能閉門造車，脫離現實環境。掃墓季節即將到來，往年都有不少家族租用遊覽車集體前往掃墓，一旦限制里程數，只能從台北開到彰化或雲林，否則即有違規之虞，各家族成員必須分頭自行開車，一部遊覽車載客量抵得上十輛自用小客車，高速公路車流量勢必大增，完全與要求節能減碳的趨勢背道而馳，塞車又會帶來排山倒海的民怨，交通部門豈能不格外慎重。

（作者為台北市商業會理事長、中華民國遊覽車公會全國聯合會前理事長）