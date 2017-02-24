自由廣場》責任保險 傷害保險

◎ 葉啟洲

蝶戀花旅行社翻車事件的保險理賠問題，媒體上充斥著錯到離譜的說法，不得不出來說幾句話。

保險有很多種。法律要求旅行社投保的，叫做「責任保險」，主要目的是保護旅行社自己，可以有保險替他承擔對旅客的賠償責任。旅客不是這種保單的直接保護對象。只是保險公司替旅行社賠償時，旅客可以順便被保護到而已。這種保險中，保險理賠的條件是，旅行社依照民法有賠償責任。有權要求旅行社賠償的，也必須是民法所承認的被害人。

事件中的哥哥，關於其父母的罹難，是民法上的被害人，所以保險公司替旅行社賠了。賠得這麼快，已經是特別處理。一般情況是要等旅行社賠償責任確定，保險公司才對被害人直接理賠。

但關於他妹妹的罹難，只有在他實際支付的喪葬費部分，他才算是間接被害人。其他項目中，他都不是被害人，即便扶養權利人也是被害人，但他應該沒受到妹妹的扶養。所以說，保險公司沒給他喪葬費用之外的理賠，百分之百是沒有錯的。不要把保險公司妖魔化。

可以直接保護旅客的，叫做「傷害保險」，也就是俗稱的意外險。保險理賠條件跟旅行社的賠償責任無關。不論旅客拿到多少保險金，都可依民法再要求旅行社另外賠一次。法律並沒有要求旅行社替旅客買傷害保險，因為不論花多少錢買、保險公司理賠給旅客多少錢，都不會減少一丁點旅行社對旅客的責任。

法律不能夠強迫任何一個人花錢替別人買保障，然後讓他一丁點賠償責任都不能少，不然就是慷他人之慨。（作者為政治大學法學院教授）