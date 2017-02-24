自由廣場》年金改革 勞退新制

◎ 邵麗娟

任何人對於既得利益的剝奪，難免生心不平，因此面對公務人員對年金改革持續不斷進行抗爭，相信大多數人是可以理解的。但這一切錯誤政策和制度所造成之後果，恐會拖垮政府的財政和經濟，這絕不是全民所樂見的吧！

就本人從事保險金融十多年經驗，現行公務人員退休金設計制度，政府負擔七十％退休金提撥部份，公務人員負擔三十％退休金提撥，但退休金計算基準為本俸的二倍乘以七十％，且以退休當時的本俸計算，這個算盤如何撥的？怎不可能讓公務員退休後仍擁有工作時的高薪呢？

以下僅依本人淺見，將錯誤羅列如後：

錯誤一：若以政府為公務人員雇主，原本即應負擔百分之百的退休金提撥責任，卻讓公務人員負擔三十％退休金提撥？

錯誤二：公務人員負擔三十％退休金提撥，約為政府負擔比例的二分之一，卻讓退休金計算基準多了一倍。

錯誤三：哪個退休公務人員的本俸不是「最高級」呢？以退休當時本俸為計算基準，造成財務不平衡顯而易見。

錯誤四：政府把退休基金投資運用攬在身上，何苦來哉？哪個投資穩賺不賠？還要求八％至十％的投資報酬率？這也成為既得利益者藉機發揮之處，不正視制度設計的癥結所在。

面對公教人員退休金規劃如此難解的習題，何不參考勞退新制，既可解決現職人員退休金領不到的疑慮，亦可讓執政者和退休公務人員就原有退休金帳戶之處理，慢慢地協商取得共識！如此一刀切割，劃分新舊制，減少新制立法和實施的阻力，不致因為已退休人員的執迷而延宕，新的退休金制度也可以馬上實施。

勞退新制係以當月薪資的六％，逐月提撥至勞工專屬的退休帳戶，解決以往勞退舊制領不到退休金的窘境，確保勞工朋友退休金看得到、領得到。這樣的制度設計方向，即使公務人員退休金條件比以前制度差，但卻讓現職公務人員吃了一顆定心丸，真真正正的放心，沒有任何的不確定；而政府應負的雇主責任確立，每年編列預算支應，逐月撥至公務人員專屬的退休帳戶，不需要再承擔投資操作不佳之非議。

（作者從事金融保險業）