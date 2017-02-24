自由談》李逸洋陳庚金與八百壯士

歷任人事行政局局長，有兩位足堪對照。

第四任局長陳庚金，月退俸十萬元起，只因年金改革使荷包稍微消風，就敗壞氣急，唆使公務員「能撈就撈」，同場國民黨高官還熱烈響應。

第八任局長李逸洋，扁朝時當到內政部長，卸任後，隱於市，教人吹奏薩克斯風兼買賣二手管樂器為生，安之若素。

為官之道，用之則仕，捨之則藏。責任加身須展現能耐，淡出權力要優雅姿態，別扣個幾萬塊，就那麼失態。

官員無分藍綠，但論卸任風範，陳、李可是藍綠有別，對照強烈。

另一個對照是「壯士」。

荊軻刺秦王，於是有「風蕭蕭兮易水寒，壯士一去兮不復返」。

侯嬴、朱亥「竊虎符奪晉鄙軍以救趙」，於是有「千秋二壯士，烜赫大梁城」。

謝晉元團長率軍堅守四行倉庫，於是有「八百壯士」。

只是「八百壯士」的佳話，近日慘遭藍營玩殘。

人家堅守四行倉庫，是堂堂壯士。

你反年金改革，死守荷包財庫，怎麼好意思自稱「八百壯士」？應該是「八百裝勢」才對吧：「裝」腔作「勢」。

馬英九刪減軍人的年終慰問金，沒看見什麼壯士上街。

年金改革特別寬待軍人，不與公教並列，卻冒出「八百裝勢」。

這是什麼意思？看蔡英文好欺負？

這根本是華航空服員罷工事件的翻版。

凡是新政府的，藍營絕對造反，管你政策有理或無理，就是要讓你寸步難行。

軍人年改演變成「秀才遇到兵，有理說不清」，關鍵是藍營不想說清，只想讓你一事無成。

呼籲公務員「拖垮政府」的陳庚金，已經洩漏天機；蔡英文的溝通善意，只會變成與虎謀皮。

早日看破這一點，新政府才能擺脫糾纏，大步向前。

不必去現場刺激「八百裝勢」，也不須講它人少，那只會火上加油。

更不能妥協，那將被視為猶豫退縮，招來更激烈反撲。（莊榮宏）