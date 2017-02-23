自由廣場》部落公法人還要等多久？

◎ 劉烱錫

馬英九總統卸任前，行政院原住民族委員會公告的部落公法人設置辦法草案，讓已經對決策機制有共識的部落可申請成立公法人，有身分可對內和對外，有職權可處理部落內部的公共事務，有窗口可申請公部門的經費資源，有法人可成立營利事業、建立社會福利措施及推動文化傳承，雖口惠而實不至，但多少也算是遲來的正義吧！

有人認為原民會的草案不適用於各族群而持反對立場。以台東縣延平鄉的布農族人為例，他們的祖先直到一九三○年代，才從中、高海拔地區被日本政府強迫下山，約三十個asang（小部落）被打散、重組，並遷移到低海拔地區，成為五個行政新村。這樣一來，原住民個體和領域的連結便很困擾，到底要回歸各asang小部落及其領域，還是要合併成一個大部落或新社群呢？

筆者認為，原民會的草案並沒有說死，利害關係人可以自己決定為小部落、大部落，併與不併，或職權部份合併、部份獨立等。延平鄉布農族人或許需要更長的時間討論如何成為公法人，甚至不以「部落」為名成立公法人。

目前有些部落或社群人民對自我部落的認同還很模糊，要成立甚麼部落公法人都還搞不清楚。有些原住民即使沒有部落認同問題，卻可能因派系間嚴重角力而無法組織，因此也難以申請成立部落公法人。

筆者認為，政府可透過有系統、有方法、長期且穩健的培力，協助他們組織起來，並成立公法人，國內外都有很多成功案例可參考。以墨西哥、紐西蘭為例，他們成立公法人後，可以設置公司，在政府的資源誘導下，發展符合生物多樣性公約的農林漁牧業、礦業、旅遊業等，一、二十年下來，目前已成為實踐永續發展的世界典範。而有了經濟實力，相信部落人民對自己的文化傳承比誰都關心。

蔡英文總統已經代表國家在去年八月一日向原住民道歉，並重申尊重傳統領域，這是台灣歷史的重要進展。原民會聲稱在去年九月三十日要公告部落公法人設置辦法草案，但到現在還沒公告，請問到底還要等多久？ （作者為南島社區大學發展協會總幹事、台東大學教授）