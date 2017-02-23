自由廣場》演藝圈與製造業缺工

◎ 林建志

新聞常報導，台灣服務業人力飽和，但製造業即使高薪也大量缺工。年輕人真的好逸惡勞嗎？我認為有些原因被忽略了：媒體關注度就是一個！

也許演藝圈不同意，但相對於美日韓，台灣主流戲劇很大比例，主角背景都偏重在白領服務業等少數職業範圍內。當然，歐美日韓劇也有不食人間煙火的富二代跟白領，但有台劇那樣氾濫嗎？這還不提台劇有著台北看天下的天龍國傾向哩！

光以職業最多樣化的日劇、日本電影來說，就有半澤直樹、下町火箭、白色巨塔、醫龍、小海女、送行者、植物圖鑑等！

韓國主角職業多元化雖輸日本，但還是大贏台灣！

台灣戲劇、電影雖也有KANO、陣頭、總舖師、出境事務所、鑑識英雄等不同職業主題，但比例很少！即使描寫不同職業，往往對專業的描述篇幅，還是輸給主角戀情或八卦鋪陳。綜藝節目更是比例誇張地，均為炫富、賣肉、快速致富的主題跟來賓。埋頭苦幹、低調誠懇的行業，幾乎沒啥露臉機會。

青少年在各國都是比成年人更易被演藝圈影響的追星族群！當台灣從綜藝、戲劇甚至新聞節目，都只偏頗報導光鮮亮麗、吹冷氣、穿套裝、不流汗的工作形象，這不就是讓年輕人不願投身高薪製造業的主因之一嗎？（作者業翻譯、美語教師）