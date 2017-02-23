自由廣場》院長錯了 可建水庫的地方還在

◎ 張炎銘

全台水情拉警報，新北市板新、林口地區、桃園市、新竹縣市將從三月一日實施第一階段限水的夜間減壓供水，若梅雨不來，情況最嚴重時，將會有分區輪流供水、定量定時供水等抗旱措施。

很熟悉的場景，是不是？前年大乾旱，大家是否記憶猶新？事實上，從民國八十九年災害防救法實施以來，經濟部已有九年必須成立旱災中央災害應變中心抗旱、六次以停灌休耕、犧牲農業方式，度過旱災，而合計補償費用就超過一百一十億元。

解決旱象並無法寶。除了老生常談的節約用水外，目前能採行的因應措施，仍是夜間減壓供水、區域調配、農業用水打折供應、民生及工業用水總量管制、辦理人工增雨、鑿抗旱井等大家耳熟能詳的方法。最終極、有效的手段則是停灌休耕，等待颱風豪雨解除旱象、充盈水庫。但台灣由於地形、地質限制，水庫的蓄水量都不大，無法像國外的水庫，一蓄滿就可使用數年，依據二○一四年全國水庫堰壩資料統計，不包括發電，就提供約七十一億立方公尺水量，約為水庫總有效容量十八億七千六百萬立方公尺的四倍。因此，若平均三個月降雨不如預期，就有旱象發生。

各地區彼此支援調度，在乾旱初期是正確的，但卻讓民眾對缺水無感，水資源發展也因此沒受到應有的重視。美濃水庫、高屏大湖停擺，高雄地區撐過來了，但這是由南化水庫透過連通管調度到高屏堰才達成。台澎金馬各地水價都一樣，某地不願意建水庫，卻要其他地區提供用水，是否也是一種不公平？而局部地區缺水，若只靠著鄰近地區支援，旱情若持續，將是更全面、也更嚴重的災情。

若常常要乾旱應變，表示水資源匱乏，而以台灣豐沛雨量而言，顯然是蓄水空間極端不足，若水利機關已窮盡一切管理手段，仍常要停灌休耕，不覺得可惜嗎？

林全院長說，台灣可以建水庫的地方都用完了，並不正確，應該檢討已規劃但停擺的水庫、人工湖，早日將補償費拿來開發水資源。

（作者曾任經濟部水利署水利行政組長）