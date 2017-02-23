自由談》蔡英文的關鍵少數

改革一旦玩真的，立刻就會衝撞既得利益者，眼看權利變小，福利變少了，反彈力道就排山倒海。（資料照）

「法官大人，你今天審理過上百案件，有哪一件會被後人記憶傳頌？」美國奧斯卡獎最佳影片入圍作品《關鍵少數》中，爭取黑人能夠與白人一起就讀大學研究所的太空總署女性職員，憑著這個論點，說服法官，突破黑白隔離的種族禁令，法官名聲果真就此名垂青史。

蔡英文上任以來，全力實踐她的競選諾言，戮力改革，從年金、不當黨產到司法改革，全面點火，表面上看來轟轟烈烈，民調卻未上揚，反而一路下滑，關鍵就在於她想做的事太多，既未排定優先順序，又欠缺圓融手段，以至於遍地烽火，反而燒到了自己。

改革有真假兩種，看你玩假的，大家就跟著行禮如儀，煙火放完了，船過水無痕。馬英九雷聲大雨點小，無疾而終的年金和黨產改革，即是實例。

一旦玩真的，立刻就會衝撞既得利益者，眼看權利變小，福利變少了，反彈力道就排山倒海，即使被網民酸成「國家快破產，干我屁事」的人，也可以自稱「八百壯士」，要來埋鍋造飯，長期抗爭了。

還記得蔡英文在總統就職大典上提到改革承諾時，獲得多熱烈的掌聲，改革方向是正確的，也符合民眾的期待，可是欠缺謀略與手段，治絲益棼，掌聲就容易變成了噓聲。

《關鍵少數》中的那句對白，值得蔡總統好好咀嚼：「有『哪一件』會被後人記憶傳頌？」俗話說：「眾鳥在林，不如一鳥在手。」想做的事太多，卻都沒做好，就等於白做。不貪多，做好一件再做下一件，立竿能見影，掌聲就回來了。蔡總統需要思考的不是海嘯型的全面改變，而是排出優先順序，逐步清理戰場，涓涓細流，終成江河。（藍祖蔚）