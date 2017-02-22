自由廣場》「宜蘭首次縣政危機」法理不通

◎ 陳文治

拜讀讀者投書「宜蘭首次縣政危機」，筆者認為，要評論代理縣長吳澤成，就必須先了解他的公職生涯。

吳澤成是宋楚瑜省長時代的台灣省住都局工程處長，在蘇貞昌當台北縣長時期，從工務局長一路做到主秘、副縣長，最後還入閣當政務委員及工程會主委，正因他沒有黨籍背景，也才佐證其仕途歷練的真材實料。

吳澤成是宜蘭人，在宜蘭當了七年多的副縣長。林聰賢高陞入閣後，林全內閣將這重責大任交給吳，完全遵照地方制度法第八十二條的規定，且各縣市先例不勝枚舉。「代理縣長」的制度設計，乃是民主政治不得不然的過渡舉措，且他代理的任期不到兩年，如果一般都認知林前縣長的施政普受肯定，難道會有比七年的副手無縫接軌、直接升任更合適的代理人選嗎？

至於代理首長的權限，法律雖未有明文規定，但照地方制度法相關條文的內涵及精神，可以認知與民選首長完全一樣，人事權也按照地方制度法第五十五、五十六條的規定，由首長派任，與其是否為民選沒有相關。若真如該投書所提，「人事權由縣議會審查通過？」那才是違法亂紀、離譜至極的論點。因為拿美國國會的人事同意權來類比，根本牛頭不對馬嘴，不是說毫無可能，而是現有法制設計並非如此。再說，代理縣長也非全然不受監督，一樣受到議會議員、審計單位、監察院等監督，監督機制同樣健全啊！甚至若真的成績不佳，行政院也可以一紙公文，隨即換人上陣，這就是民主政治邏輯依法行政。

該投書所提「調整前縣長的農地政策」部分，的確較受爭議，但筆者確信，每個政策都是經過廣泛討論評估，加上審慎專業的幕僚作業而來，也會有時間的推演，絕無可能一上任就一百八十度轉變，或許這個時間點該政策恰好面臨需要檢討修正的必要，要以此來推翻吳代理的正當性，甚至還質疑他的身體負擔，將此比喻成縣政危機，就實在太過頭了。

（作者為新北市議會副議長、前台北縣議員）

拿吳澤成年齡作文章 不公道

◎ 張宏陸

有讀者投書，指宜蘭代理縣長吳澤成年過七十，擔心爆發「縣政危機」，這些指陳，對吳澤成實在非常不公道。

吳澤成在基隆市府、之前的省住都局服務過，也在改制前的台北縣政府歷任工務局長、主任秘書、副縣長，基層出身，對民意有充分了解，是一個實事求是、會替民眾解決事情的公務人員，也絕非僵化思考的公務員。

年齡不是問題，重點在於是否勇於任事、有沒有創新的想法。舉例而言，我之前擔任北縣民政局長時，吳澤成曾經提過，同仁在各機關間往返，縣政府停車場、市議會停車場、各機關停車場均有不同的停車卡，應該整合為一，提升行政效能、避免浪費，這是他於細微處的用心。

不惟細微處，再舉一例，當年台北縣特二號道路興建時，預留機場捷運的樑柱，才有今天的機場捷運，足見他是一個有遠見的首長。過去在台北縣政府時期與他共事、相處過的官員、民意代表，對他大多高度肯定。許多台北縣政府時代的老朋友到宜蘭探視他，吳澤成總有滿腹對故鄉宜蘭縣的熱愛、夢想與願景，以和他共事多年的觀察，我也深信他一定不會辜負所望。（作者為立法委員、前台北縣政府民政局局長）