自由廣場》女僕餐廳不僱用男性，罰甚麼？

◎ 季節

新北市有家早午餐餐廳日前接到男性應徵外場人員電話時，直接表示「我們不要男生」，將其回絕，經應徵者投訴後，被新北市勞工局開罰。新北市勞工局表示，求職者性別與是否能勝任服務員工作無關，認定違反「性別工作平等法」，並指出招募員工時，應以求職者能力及專業是否能勝任做為徵才條件，除非工作內容確實有限制性別的必要，例如男性服飾廣告模特兒可以限男性、女性內衣銷售員可以限女性等特殊情況，否則不能任意設定條件，以限制特定人的求職權益。

然而店家之所以會這樣做，是因為他們走的是「女僕餐廳風」，外場服務生都穿著可愛女僕裝，吊帶格紋短裙，合身白色襯衫，再搭配黑絲襪，這是該店的特色，與一般餐廳服務員的職場需求顯然不同。

此事凸顯「性別工作平等法」第七條︰「雇主對求職者或受僱者之招募、甄試、進用、分發、配置、考績或陞遷等，不得因性別或性傾向而有差別待遇。但工作性質僅適合特定性別者，不在此限。」定義不明的問題是，甚麼叫做工作性質僅適合特定性別呢？既然勞工局長都同意男性服飾模特兒、女性內衣銷售員算是，那為何女僕餐廳的女服務員不算呢？男人來當服務員的話，還能叫女僕餐廳嗎？

女僕餐廳的外場服務員，就跟外國擁有的一些猛男餐廳一樣，是個特定性別才適合擔任的工作，硬要強迫店家招募人員時不能直接寫出限制，只是浪費應徵者的時間，讓你去面試，但還是會直接把你刷掉，根本不會想錄取你，這樣有比較好嗎？如果哪天國內也出現「猛男餐廳」，主打猛男服務員，服務員只收男性，女性應徵被拒絕後，勞工局也要介入嗎？

政府應重新思考干預標準，而非打死民間業者的創新思維，也剝奪消費者的樂趣。（作者為台北市議員助理，台大政治所碩士）