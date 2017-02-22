自由廣場》八月四日 關鍵還原

機捷10年不通、半年搞通的重要轉折

◎ 郭清江

那天是二○一六年八月四日。

當天氣溫熱騰騰。站在高鐵局大樓外，感受到地面都要燒起來，我直覺就在那天，事情要翻轉了！

時間回到去年六月，我在美國接到交通部賀陳部長的電話，要我回台參與機捷。我知道這是個無比艱鉅卻意義重大的使命，幾番周折說服親人，收拾行囊返台。七月四日交通部成立「機捷監理委員會」。七月三十日獲知重大訊息：機捷系統商「西門子總裁」Mr. Copeland即將來台，與我們討論他們對機捷的態度！過去十年機場捷運通車已經六度跳票。西門子是統包商「丸紅公司」的號誌系統下包商。他們負責機捷號誌系統的大腦。因為和「丸紅公司」曾有數度衝突、「丸紅公司」已經給予他們完工驗證、工程款也已取得，所以在過去一年多試車的關鍵時刻，都不見西門子的人影。這就是為什麼前交通部次長在去年鞠躬道歉說：「無法確定通車時間」。所以，契機就在西門子的回頭！

交通部長賀陳旦得到西門子同意協商的消息後，馬上排定八月四日西門子總裁抵台的那一天，在高鐵局長會客室，由局長胡湘麟與我和Mr. Copeland會面。會中我們跟Mr. Copeland說明: 一、西門子對機捷有保固的責任；二、「丸紅公司」已經答應給西門子延長保固；三、西門子若不趕快回來幫助機捷，將會重挫西門子的聲譽。反之則變成雙贏。這一天八月四日，西門子終於點頭，答應全力幫忙解決問題。事隔「機捷監理委員會」成立剛好一個月！

其實，從去年六月初知道賀陳部長要我回台幫忙機場捷運後，二十年前和我在木柵線一起工作的同仁，如北捷的鄭汀洤及開南大學的黃荻昌教授等，即不斷提供他們所知道的機捷問題以及各方面的學者專家給我做參考。大家最關心的就是號誌系統問題。然而，詢問了許多專家，就是沒有人瞭解西門子這個系統。前北捷董事長陳椿亮還安慰黃荻昌說：「不要擔心！因為郭博士最後一定會解決這個問題。」但當時「機捷監理委員會」已經開會兩個多星期，卻仍然不見西門子的蹤影。為了怕兩個月後我們委員會將交出白卷，我找丸紅公司懇談，並向他們獻計：提早啟動「保固期」。以這個方式誘導西門子回來參加團隊。七月三十日西門子第一次參加「機捷監理委員會」。商談之後，他們才終於帶給我們Mr. Copeland要來的訊息，更在其後有了八月四日的關鍵會議。

事後回想其中有一個不可思議的事情：前交通部門最後說無法確定通車，鞠躬道歉是三月四日、新交通部成立「機捷監理委員會」是七月四日、西門子總裁決定回來開會是八月四日。我想真是「四」在人為。

（作者為機場捷運監理委員會委員）