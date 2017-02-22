一九八七年，二二八事件四十週年，鄭南榕邀請陳永興、李勝雄，共同發起二二八和平運動。後來，台灣基督長老教會加入，以公義和平運動為名，將被中國國民黨壓制，塵封的死滅歷史重新記憶。

和平，是台灣人民多麼謙卑的願望；公義，又是多麼寬宏的要求。當年，解除戒嚴，但全台各地的二二八事件平反遊行隊伍仍遭軍警棍棒對待。曾被台灣人民以「祖國」歡迎過，但據占統治卻暴露殖民性、掠奪心態，導致發生二二八事件，並藉以殺害台灣知識份子文化人的外來統治當局，在二二八事件四十週年，惡質性仍未改。

一九七九年十二月十日的高雄美麗島事件，蔣經國仍想鎮壓台灣追求民主化的努力。事件發生後的一九八○年二二八，又殺害並未參加事件、卻被羅織罪名關在獄中的林義雄的母親及雙胞胎女兒。但民主之火已不是中國國民黨可以撲滅的社會動力。

台灣人在一九四七年二二八被打壓到谷底，一九七九年十二月十日美麗島事件，再生的力量不斷擢升。黨國化的統治是這樣垮台的。中國國民黨想再利用一些無恥的附隨台灣人政客、黨棍，也無法鞏固它的崩壞權力構造。

一九八七年的二二八公義和平運動，到今年都三十週年了。儘管黨國的惡質力量在一九八九年四月七日，造成鄭南榕為自由殉道，但他的精神永存。鄭南榕一句「現在，是你們的事了。」成為許多新新世代台灣人的「現在，是我們的事了。」新新世代的覺醒是敲響中國國民黨喪鐘的決定性力量。

公義與和平畢竟已成為台灣新新世代的志氣。二二八事件造成的社會病理，造成前前世代許許多多台灣蹲著不敢站起來，以及許多台灣人附隨在中國國民黨權力體制以求飛黃騰達，都是病理造成的。

但，黨國的惡質性仍未全然清除，轉型正義仍未實現。政治改革之路仍然存在許多障礙。全然的夜暗已過，但見一絲黎明，而天猶未光，台灣人民仍須努力。（作者李敏勇，詩人）