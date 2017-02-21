《自由廣場》談故宮南院的管理

◎ 蕭文杰

新政府上任以來，在文化政策上的確做了一些努力，十九日行政院數位委員唐鳳還運用了遠端遙控ＰＤＩＳ線上直播，播出故宮院長林正儀《日本美術之最》的導覽，這種觀賞方式雖然比不上親臨現場，但是運用新媒體遠距觀賞，對於行動不便及無法親臨到達現場的民眾，的確是有助於保障文化權益，豐富人民文化生活美學。

不過，這一場導覽正好也暴露了故宮在管理上與專業上的不足，因為導覽現場竟然出現幾位穿著故宮背心的人員，持相機且開閃光燈攝影，這樣行為對古文物的影響其實很大。

一般來說，博物館對於文物的溫濕度、光線都有嚴格的要求，主要是基於保護，尤其是古文物對光的承受更為敏感，受到不當光害會引起褪色、劣化……等徵兆，所以防禦光害，就要控制文物的光照極限在安全的數值範圍內，這是博物館專業的部分。

以《日本美術之最》的展品內容分析，多數作品的材質是不宜用閃光燈拍攝的，而且這規定是記載在《國立故宮博物院展場參觀須知》，也就是閃光燈是被故宮禁止的。至於是否開放攝影，故宮也有規定，偏偏這個展覽是有禁止標誌註明，這可能牽扯到當時館際交流的合約……等有關。

先撇開日方跟故宮的合約，禁用閃光燈是目前博物館的規定，也是博物館人員的常識，林院長具備傳統藝術碩士、美術研究所博士班，理應具備這樣認知。可惜林正儀在導覽過程，竟然沒有專業者及故宮保全做出制止閃光燈拍攝的動作，顯然在管理上仍有缺失，這也會使未來國際館際交流過程，其他國家對我國博物館管理有所疑慮。

因此筆者在此提出建言，目的不是要否定故宮的努力，而是希望國家級的博物館帶頭做好博物館管理，與國際先進國家並駕齊驅。

（作者為國立台北教育大學兼任助理教授，曾為博物館館員）