自由廣場》大學甄選委員會有夠扯

◎ 溫順德

大學學測成績寄發，甄選入學隨即展開。近日啟動繁星作業，輔導學生選填志願，查閱校系相關資料，發現竹教大併入清大，部分系組停止招生，檢定門檻也已改變，但紙本簡章竟未更正，甄選委員會荒腔走板，實在令人瞠目結舌。

翻閱繁星紙本簡章，竹教大與清大分列，但在網站校系查詢中，卻已不見竹教大，原竹教大十二個系組，八個系組轉入清大，以先前名稱繼續招生；另四個系組則消失不見，與清大原有學系整合。另併入清大的系組，不惟招生名額減少，檢定門檻亦大幅更動，由均標提高為前標，其變動不可謂不大。然委員會漫不經心，竟只在網站上勘誤，並在學測成績公告時，透過媒體傳達訊息，考生若未上網瀏覽，或未觀看媒體報導，權益豈不大受影響？

大學甄選委員會指出，因簡章交付印製前，竹教大與清大合併案，教育部尚未核定通過，受作業時程的限制，紙本簡章兩校分列，但合校後的校系分則，內容業已完全更新，並公告於甄選網站，似已完成告知責任。然招生簡章具權威性，兩校去年十一月合併，迄今近四個月之久，委員會在第一時間理應儘速行文高中，請校方轉知學生訊息，確保考生基本權益；僅在甄選網站勘誤，實乃行政重大缺失，甄選委員會荒謬顢頇，怎對得起全國考生？

（作者為高中教務主任，台中市民）