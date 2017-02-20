自由廣場》（澄社評論）台灣應廣納香港人才

◎ 林宗弘

日前發布的全球自由之家指數顯示，香港政治自由再次倒退，在中共干預日深下，政改前途渺茫。去年香港立法會選前禁止部分本土派人士登記為候選人，以宣誓不合法為由取消兩位民選議員資格，銅鑼灣書店老闆林榮基等人與富商蕭建華被不明人士帶往中國國內審訊，更危及香港居民人身自由與言論自由，亦對香港學術自由與大學優勢構成挑戰。

香港學界過去享有盛名，二○一六年高等教育分析機構Quacquarelli Symonds發布的亞洲大學排名，除新加坡國立大學第一外，香港大學排名第二、香港科技大學第四、城市大學與中文大學包辦第七名與第八名，台灣大學則是以二十一名落後於香港名校。香港學術優勢來自高薪挖角、菁英教育（大學入學率未達兩成）及學術自由，乃因香港學界被當成中國研究在海外的一片樂土，對大躍進、文革或六四議題百無禁忌。

然而，香港學術自由的好日子似乎過去了。英國醫學家馬斐森於二○一四年就任香港大學校長，任內涉及港大學生參與雨傘運動、港大副校長任命、港大校委會洩密事件，親北京陣營對其自由派立場有所不滿。二○一七年二月初他宣布辭去港大校長，轉任蘇格蘭愛丁堡大學校長，外界估計他回英國薪水少一半，顯然不是為了錢離職，成為香港學術自由倒退的一大警訊。

香港自由退步似乎引起人才外流。從移民台灣人數來看，二○○六年僅四百八十一位港人入籍台灣，此後七年維持低水平。二○一四年雨傘運動爆發當年有六百九十七位港澳人士移民台灣；二○一五年有八百九十一人；二○一六年則有一千二百七十三名港澳居民來台，僅落後美、澳兩國，也是一九九八年後港人移民台灣人數新高，可能在數年內超越九七紀錄。

目前，香港特首選舉又是一場北京欽定的權力遊戲，港人想獲得民主權利，移民取得投票權說不定比推動政改更可行，而香港政治倒退亦可能迫使財經菁英與學者外移，在台灣人口老化與少子化之際，相關單位不僅應保護異議人士安全，亦應思考如何廣納香港優秀人才，壯大自由民主與科技實力。

（作者為中央研究院社會學研究所副研究員、澄社執委）